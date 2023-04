Neue Gerüchte: Bayern kann Nübel nicht loslassen

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Der FC Bayern kann Alexander Nübel offenbar nicht loslassen. Laut einem neuen Medienbericht soll der ohnehin abwanderungswillige Torwart zwar verkauft werden, eine Hintertür wollen sich die Münchner aber wohl offen lassen.

Die Torwartsituation beim FC Bayern ist spätestens ab Sommer ganz sicher keine leichte. Mit Rückkehrer Manuel Neuer, Winterersatz Yann Sommer, Langzeitvertreter Sven Ulreich und dem von seiner Leihe zu AS Monaco zurückkehrenden Alexander Nübel hat Coach Thomas Tuchel gleich mehrere Torhüter zur Auswahl, die als Nummer eins in Frage kommen. Kein Wunder, dass die Münchner den Kader auf dieser Position ausdünnen müssen.

Da kommt es sicher nicht ungelegen, dass Nübel, der bereits seit Längerem immer wieder betont, keine Perspektive für sich beim deutschen Rekordmeister zu sehen, sich nach Informationen der "Münchner Abendzeitung" bereits nach einem neuen Klub umschaut. Demnach läuft alles darauf hinaus, dass der 26-Jährige trotz seines noch bis 2025 datierten Vertrages im Sommer auf dem Transfermarkt landet.

Schon in den letzten zwei Jahren war Nübel auf Leihbasis für die AS Monaco aktiv, nachdem er sich in seinem ersten Jahr nach dem Abschied vom FC Schalke 04 nicht in München durchsetzen konnte. Nun soll er ganz verkauft werden. Aber: Wie "AZ" weiter berichtet, wollen sich die Münchner offenbar eine Rückkauf-Klausel für Nübel sichern.

Heißt: Überzeugt der Torwart doch noch nachhaltig und eindrücklich an anderer Stelle, hätten die Bayern-Verantwortlichen die Möglichkeit, Nübel für eine vertraglich festgelegte Fixsumme nach München zu holen, um ihm doch noch zu seinem Durchbruch an der Säbener Straße zu verhelfen.

Auch Sommer vor Aus beim FC Bayern

Dass dieses Szenario eintritt, scheint nach aktuellem Stand aber unrealistisch. In Monaco zeigte Nübel zwar ordentliche Leistungen, eine Weiterverpflichtung schloss der Klub aber zuletzt aus.

Auch für den derzeitigen Neuer-Ersatz Sommer könnte es eng werden. Wie es bei der "Münchner Abendzeitung" weiter heißt, plant Coach Thomas Tuchel eher mit dem deutschen Nationalkeeper als mit dem Schweizer. Heißt: Weil Sommer vor der EM 2024 ungern auf der Bank Platz nehmen wird, dürfte er auch ein Abgangskandidat sein - Vertrag bis 2025 hin oder her. In ähnlicher Weise berichtete zuletzt auch der "kicker".

In einer sport.de-Umfrage votieren 35 Prozent der Teilnehmer für Neuer als Stammtorhüter für die Saison 2023/24. 32 Prozent geben ihre Stimme Sommer. Nur 14 Prozent sprechen sich für Nübel aus. Weitere 19 Prozent wollen einen ganz anderen Keeper zwischen den Pfosten sehen.