Spannende These! Nagelsmann-Rückkehr zu Bayern eine Option?

War bis Ende März Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann

Am Wochenende ist der FC Bayern im Heimspiel gegen Schlusslicht Hertha BSC zum Siegen verdammt, andernfalls droht der BVB im Rennen um die Meisterschaft zu enteilen. Dass die kürzlich noch vom Triple träumenden Münchner zuletzt derart abgestürzt sind, liegt laut Ex-Profi Olaf Thon auch an der Personalwahl auf dem Trainerstuhl.

"Die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic und Olli Kahn haben den Fehler gemacht, einen zu unerfahrenen Trainer zu verpflichten", erklärte Thon im "Beidfüßig Star Talk" des Portals "wettbasis.com" und spielte damit auf den entlassenen Julian Nagelsmann an.

Der 35-Jährige sei beim FC Bayern "nicht an seinen Trainer-Qualitäten gescheitert", sondern am Drumherum, hob der Weltmeister von 1990 hervor: "Das Persönliche, mit seiner neuen Freundin, die bei der 'Bild'-Zeitung arbeitet" sowie "die Geschichte mit dem Torwart-Trainer um Manuel Neuer, der natürlich da nicht optimal behandelt wurde."

Bis heute ist unklar, was Nagelsmann in München tatsächlich zu Fall gebracht hat. Sportlich lief es vor seiner Beurlaubung zwar nicht vollends rund, das Triple war jedoch noch drin. Sein Nachfolger Thomas Tuchel schied dagegen in kürzester Zeit aus DFB-Pokal und Champions League aus und büßte am vorigen Wochenende auch Platz eins in der Bundesliga ein.

Thon attestierte Nagelsmann nun, trotz seines Scheiterns beim Rekordmeister "sicherlich ein sehr guter" Übungsleiter zu sein, den man "vielleicht sogar in fünf Jahren wieder beim FC Bayern" sehen werde.

Thon: Tuchel muss beim FC Bayern "Scherben wegräumen"

Für Tuchels Fehlstart bei seinem neuen Arbeitgeber zeigte Thon unterdessen Verständnis. Der frühere BVB-Coach müsse jetzt "die Scherben wegräumen", was es nahezu unmöglich machen würde, "auf höchstem Niveau erfolgreich Fußball spielen" zu können.

Den zunehmend in der Kritik stehenden Bayern-Boss Oliver Kahn nahm Thon in Schutz. "Ich bin der festen Überzeugung, dass er weiterhin die Chance verdient hat, sich zu zeigen. Man baut doch nicht so einen Mann drei, vier, fünf Jahre auf, um ihn dann nach den ersten Problemen schon in die Wüste zu schicken", betonte der 56-Jährige.