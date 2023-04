Sieg oder Abstieg! Schalke-Legende mit deutlicher Ansage

IMAGO/H. Langer, H. Langer

Für den FC Schalke 04 zählt am Samstag nur ein Sieg

Am Samstagabend will der FC Schalke 04 das Freiburg-Debakel im Heimspiel gegen Mitaufsteiger Werder Bremen vergessen machen und die Chancen auf den Klassenerhalt am Leben halten. Knappen-Legende Olaf Thon ist trotz des knallharten Restprogramms optimistisch.

Kräftebündeln für ein königsblaues Wunder: Gegen Werder zählt für den FC Schalke am Wochenende nur ein Dreier. Hoffnung macht dem Kellerkind, dass die letzten Auftritte in der heimischen Veltins-Arena überwiegend gut waren.

"Mit einem Sieg kann sich alles ganz schnell wieder in die richtige Richtung drehen für Schalke", erklärte S04-Urgestein Olaf Thon im "Beidfüßig Star Talk" des Portals "wettbasis.com".

Nach der jüngsten 0:4-Packung in Freiburg würden viele Beobachter die Mannschaft schon "am Boden" sehen, er selbst sei jedoch immer noch hoffnungsfroh, betonte der Weltmeister von 1990.

Über das Bremen-Spiel sagte Thon: "Das wird nicht einfach, das wissen alle, aber es ist schon der Strohhalm, an den man sich klammert und der muss ergriffen werden."

FC Schalke 04 vor Liga-Endspurt mit Verletzungssorgen

Im Vorfeld ist allerdings noch unklar, mit welchem Personal Trainer Thomas Reis planen kann. Ausgerechnet im Endspurt plagen Schalke Verletzungssorgen, gleich mehrere Stammspieler wackeln noch.

Thon entgegnete trotzig: "Wir haben einen großen Kader. Und jetzt müssen die anderen versuchen zu schwimmen." Er baue vor allem auf die lautstarken Fans, die wieder einmal "der zwölfte Mann" sein sollen.

"Und wenn es dann ein erkämpfter Sieg gegen Bremen im Abstiegskampf sein wird, dann nehmen wir den mit. Und dann fährt man nach Mainz und hat dann eine Chance - aber auch nur, wenn wir drei Punkte machen gegen Werder", stellte der gebürtige Gelsenkirchener klar.

Neben Bremen und Mainz warten noch der FC Bayern (A), Eintracht Frankfurt (H) und RB Leipzig (A) auf die Königsblauen.