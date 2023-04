Hamann sicher: BVB schon vor dem 34. Spieltag Meister!

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dietmar Hamann erwartet den BVB auch am Saisonende vor dem FC Bayern

Fünf Spieltage stehen in der Bundesliga-Saison 2022/2023 noch auf dem Programm - und die könnten es in sich haben! Nur ein Punkt trennt den neuen Tabellenführer Borussia Dortmund an der Spitze momentan vom jüngst entthronten FC Bayern München. Ex-Profi Dietmar Hamann glaubt dennoch nicht an einen allzu spannenden Endspurt, dem BVB prophezeit er gar den frühzeitigen Titelgewinn.

So eng wie in diesem Jahr war der Kampf um die Meisterschale in der Fußball-Bundesliga schon lange nicht mehr. Fünf Begegnungen bleiben Borussia Dortmund und Bayern München noch, um das Kopf-an-Kopf-Rennen für sich zu entscheiden.

Am längeren Hebel sitzen dabei die Westfalen, die den Ausrutscher des Rekordchampions in Mainz am vorigen Wochenende eiskalt nutzten und sich durch eine 4:0-Gala gegen Eintracht Frankfurt am Team von Trainer Thomas Tuchel vorbeischoben.

Nach Meinung von Dietmar Hamann wird sich an den aktuellen Kräfteverhältnissen bis zum Saisonende nichts mehr ändern. Mehr noch: Der 49-Jährige erwartet sogar einen vorzeitigen Triumph der Borussen.

Hamann: "Der BVB feiert die erste Meisterschaft seit 2012"

Für "Sky" hat Hamann die verbleibenden fünf Spieltage komplett durchgetippt. Beim BVB ist sich der TV-Experte sicher, dass kein Punktverlust mehr hinzukommen wird. In Bochum (4:1), gegen Wolfsburg (3:0) und Mönchengladbach (2:0), in Augsburg (2:0) sowie gegen Mainz (1:0) sagt er fünf Siege voraus.

Dem FC Bayern prophezeit Hamann dagegen Patzer in Bremen (2:2) und gegen Leipzig (2:2) an den Spieltagen 31 und 33. Sollte der ehemalige Nationalspieler Recht behalten, wäre Dortmund die Schale damit schon vor der letzten Runde nicht mehr zu nehmen.

Die vorhergesagten Münchner Erfolge gegen Hertha BSC (3:2), den FC Schalke (3:0) und den 1. FC Köln (3:1) wären so letztlich nutzlos.

Ein Szenario, mit dem man beim BVB garantiert bestens leben könnte ...