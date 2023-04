Trotz Shitstorm: Moukoko hat beim VfB "ein Stein im Brett"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

BVB-Profi Youssoufa Moukoko zog den Zorn einiger VfB-Fans auf sich

Beim turbulenten 3:3 zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund leistete sich Youssoufa Moukoko eine fiese Jubel-Aktion in Richtung VfB-Keeper Fabian Bredlow. Nachtragend ist der Schlussmann allerdings nicht.

Rückblick zum 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Der BVB hatte bis zur 78. Minute mit 2:0 geführt, spielte seit Minute 39 sogar in Überzahl. Doch durch einen Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten glich der VfB Stuttgart kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aus.

In der Nachspielzeit ging der BVB dank eines Treffers von Gio Reyna wieder in Führung - und zu dem Zeitpunkt wohl fest von einem Sieg aus.

Moukoko ließ sich beim Jubeln jedenfalls zu einer fiesen Aktion hinreißen. Der 18 Jahre alte Stürmer, der sich beim Reyna-Treffer im Strafraum befand, rannte auf den Torschützen zu und machte dabei einen kleinen Umweg vorbei an VfB-Keeper Bredlow. Eine Jubel-Geste in Richtung des Schlussmanns der Schwaben konnte sich Moukoko dabei nicht verkneifen.

Nochmal danke an Moukoko für letztes Jahr, aber hierfür pure Gönnung. #VfB https://t.co/NqASJo9yw1 — vfbXplgrmplgrm (@vfbXplgrmplgrm) 15. April 2023

Eine Aktion, die Moukoko später auf die Füße fiel. In der 97. Minute jubelten die Stuttgarter durch den Last-Minute-Treffer von Silas über das Remis. Der Shitstorm in den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten.

Moukoko hat beim VfB "ein Stein im Brett"

Übel nimmt Bredlow Moukoko die Geste nicht. "In dem Augenblick war ich einfach nur geschockt, dass wir das Tor noch kassiert haben. Sein Jubel hat mich relativ kalt gelassen", sagte der 28-Jährige zu "Sport1" und ergänzte: "Nach dem Spiel bin ich zu ihm hingegangen und wir haben es wie Männer geklärt. Er hat sich entschuldigt, wir haben uns in den Arm genommen und dann war das Thema für mich wieder gegessen."

Dass Moukoko sich durch die Aktion die Sympathien der Stuttgarter Anhänger verspielt hat, glaubt Bredlow nicht. "Natürlich sieht er in der Situation auch nicht gut aus, aber ich glaube, dass er bei den VfB-Fans ein Stein im Brett hat. Er hat in der letzten Saison das entscheidende Tor geschossen, dass wir nicht in die Relegation gegangen sind", so der ehemalige Juniorennationalspieler.

In der vergangenen Saison hatte Moukoko am letzten Spieltag das 2:1 für den BVB gegen Hertha BSC geschossen und den VfB dadurch vor der Relegation bewahrt.