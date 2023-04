Offensiv-Duo soll weg: Bayern setzt den Rotstift an

IMAGO/Matthias Koch

Zwei Offensiv-Stars stehen beim FC Bayern auf der Streichliste

Während der FC Bayern in diesen Tagen auf der einen Seite alle Kräfte bündelt, um dem BVB die Meisterschaft noch zu entreißen, wird auf der anderen Seite bereits mit Hochdruck am Umbau der Mannschaft gearbeitet. Zwei prominente Offensiv-Stars sollen diesem Umbau zum Opfer fallen.

Wie die "Bild" berichtet, würde sich der FC Bayern im kommenden Transfer-Sommer am liebsten von zwei Offensiv-Stars trennen. Bei diesen Spielern handelt es sich demnach um Serge Gnabry und Sadio Mané.

Gnabry leiste mit Blick auf seinen Mega-Vertrag "viel, viel zu wenig", heißt es. Gleichzeitig vermittele der Nationalspieler den Eindruck, dass ihn das "gar nicht interessiert", fällte "Bild" ein hartes Urteil über den 27-Jährigen, der "nur ein Schatten seiner selbst" und "einfach kein Bayern-Spieler" sei.

Auch in der Münchner Chefetage hat sich dieser Eindruck mittlerweile offenbar verfestigt. Laut "Bild" will der Rekordmeister Gnabry "wirklich gerne verkaufen". Problematisch ist allerdings die Suche nach einem Abnehmer, der gewillt ist, dem Flügelstürmer ähnlich viel wie der FC Bayern zu zahlen. In München soll Gnabry knapp 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Aus diesem Grund "kriegen sie diesen Spieler nicht los", berichtet "Bild".

FC Bayern will Sadio Mané "lieber heute als morgen" loswerden

Ganz ähnlich gestaltet sich die Situation rund um Sadio Mané. Auch der Senegalese ist eine der großen Enttäuschungen der laufenden Saison. Und auch ihn würde der Rekordmeister "lieber heute als morgen" loswerden, behauptet "Bild".

Selbst innerhalb der Mannschaft soll der ehemalige Liverpool-Star längst kritisch beäugt werden. Das Team wundere sich über den Eindruck, den Mané in den Trainings vermittele, heißt es. Dort soll der Flügelstürmer immer wieder technische Unzulänglichkeiten offenbaren. Es werde sogar "teilweise belächelt", wenn ihm im Training der Ball wegspringe.

Zudem Zeige Mané nicht die Gier, die man sich der Chefetage bei der Verpflichtung erhofft habe. Aus diesem Grund will der FC Bayern auch dieses Kapitel am liebsten schnell hinter sich lassen, analysierte "Bild".