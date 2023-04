Medien: Bayern-Stars von Sommer-Patzern genervt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Yann Sommer gab beim FC Bayern zuletzt keine gute Figur ab

Eigentlich sollte Yann Sommer beim FC Bayern der neue große Rückhalt zwischen den Pfosten werden. Doch vor allem in den letzten Wochen wuchs die Kritik am Schweizer Schlussmann - und das nicht nur extern, sondern offenbar auch intern.

Die Leistungen von Yann Sommer im Trikot des FC Bayern werden zunehmend kritisch gesehen. Längst wird über einen Sommer-Abgang des Winter-Neuzugangs spekuliert. Stand heute käme ein "Blitz-Abschied" des ehemaligen Gladbachers nicht mehr überraschend.

Einige der Bayern-Stars würden ein Sommer-Aus laut "Bild"-Sportchef Christian Falk sogar begrüßen. Er habe aus der Mannschaft gehört, die Fehler des Schweizers "nerven" einige seiner Mitspieler, sagte er im Podcast "Bayern-Insider". "Sie wissen, da hinten kann immer wieder was passieren." Immer wieder zeige der Neuer-Vertreter "Unsicherheiten".

Längst soll in der Führungsetage Klarheit herrschen: Wenn Manuel Neuer im Sommer sein angestrebtes Comeback schafft, "wird man Yann Sommer keine Steine in den Weg legen", deutete Falk einen möglichen Abgang des Schweizers an.

Verlässt Alexander Nübel den FC Bayern?

Sollte Sommer die Bayern in der nächsten Transferperiode wieder verlassen, könnte er nicht der einzige Keeper sein, der das Weite sucht. Laut "Bild" besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der zurzeit noch an die AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel ebenfalls die Flucht ergreift.

Ein Transfer des ehemaligen Schalkers könnte demnach inklusive einer Rückkauf-Klausel abgewickelt werden. In diesem Fall hätten die Münchner die Option, Nübel zurückzuholen, sobald Neuer seine Karriere beendet.

Bei Manuel Neuer läuft derweil alles nach Plan. Der Nationaltorhüter macht in seiner Reha weiter Fortschritte und investiert laut "Bild" jeden Tag sechs, sieben Stunden in seinen Genesungsprozess. Spekuliert wurde schon in der Vergangenheit, dass der 37-Jährige eventuell sogar mit Beginn der Saisonvorbereitung wieder ins Training einsteigen könnte.