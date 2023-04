Reus gesteht "Nervenkitzel" bei BVB-Verhandlungen

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Marco Reus hängt ein Jahr beim BVB dran

Marco Reus hat sich ausführlich zu den Gründen für seine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis 2024 bei Borussia Dortmund geäußert. Ganz ohne Zweifel liefen die Verhandlungen mit dem BVB für den Kapitän nicht ab.

"Es war immer mein Wunsch, meine Karriere beim BVB zu beenden. Daran haben auch schwierige Situation, die wir hier erlebt haben, nichts geändert. Wenn du hier aufgewachsen bist, dann gibt dir das ein besonders Gefühl", sagte Reus in einem Interview mit Vereinsmedien.

Der 33-Jährige berichtete von "offenen und ehrlichen Gespräche" mit den Verantwortlichen. "Nun bin ich sehr, sehr stolz und froh."

Trotz seiner langjährigen Erfahrung im Profi-Geschäft brachten die jüngsten Verhandlungen mit dem BVB für Reus eine Neuerung mit sich.

"Einige Dinge haben sich hinausgezögert. Ich kannte das Gefühl nicht, abzuwarten, weil ich meinen Vertrag vorher immer vorzeitig verlängert habe", gab der gebürtige Dortmunder zu. "Wir hatten einen guten Austausch. Aber natürlich ist da immer ein bisschen Nervenkitzel dabei, weil man nie weiß, in welche Richtung es wirklich geht. Das ist das typische Spiel in unserem Business und das ist normal. Aber man will natürlich Stabilität in seinem Leben haben und wissen, wie es weitergeht."

Er habe jedoch "nie daran gezweifelt, dass noch ein oder zwei Jahre dazukommen. Eins ist es jetzt geworden und ich bin sehr froh darüber".

BVB: So geht Marco Reus mit Kritik um

Reus äußerte sich in dem Interview auch zu der zuletzt wieder verstärkt auf ihn einprasselnden Kritik.

"Ich hab meinen eigenen Weg gefunden, damit umzugehen. Das gehört zum Geschäft. Es kann einen selbst und die Familie aber schon belasten, wenn viel Negatives über einen geschrieben wird", sagte der Offensivspieler.

"Grundsätzlich gehört Kritik dazu und ist berechtigt. Aber sie sollte respektvoll sein. In den letzten Jahren ist das aber zu heftig geworden, nicht nur bei meiner Person. Wir sind auch nur Menschen und wollen entsprechend behandelt werden. Es ist nicht alles Schwarz oder Weiß, sondern es gibt auch einen Mittelweg", ergänzte Reus.

Heim-EM 2024 weiter "ein Ziel" für BVB-Kapitän Marco Reus

Der 48-malige Nationalspieler hat auch eine Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland noch im Blick. "Ein Heim-Turnier ist immer wunderschön. Ich erinnere mich noch gerne zurück an die WM 2006. Das war unglaublich, was hier los war, gerade in Dortmund", sagte Reus.

Er stehe mit Bundestrainer Hansi Flick im Austausch. "Wir sind sehr offen zueinander. Im neuen Jahr werden wir darüber sprechen, wie die Leistung ist. Es gibt keinen Druck, aber wenn ich gebraucht werde, gibt es Schlimmeres, als für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen." Die EM sei "weiter ein Ziel, das aber noch weit weg ist", so Reus.

Eine Trainer-Karriere nach seiner aktiven Laufbahn schloss der BVB-Star nicht aus: "Ich arbeite gerne mit Kindern, in dem Bereich könnte ich mir etwas vorstellen. Aber das müssen wir in den nächsten ein, zwei Jahren mal schauen."