Sechser auf der Wunschliste: Verlässt Goretzka die Bayern?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Leon Goretzka absolviert zurzeit seine schwächste Saison im Trikot des FC Bayern

Das zentrale Mittelfeld gilt als eine der Hauptursachen für die aktuelle sportliche Krise des FC Bayern München. Im Fokus der Kritik steht dabei nicht nur Mittelfeldstratege Joshua Kimmich, sondern auch Leon Goretzka, der eine schwache Saison spielt. Hat der 28-Jährige noch das Zeug für den deutschen Fußball-Rekordmeister?

Spätestens seit dem Aus gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League sind die Diskussionen um die internationale Konkurrenzfähigkeit des FC Bayern entbrannt. Vor allem das zentrale Mittelfeld der Münchner bekommt es zurzeit von allen Seiten ab.

Kritisiert wird dabei nicht nur Mittelfeldchef Joshua Kimmich, sondern auch Leon Goretzka. Der 28-Jährige absolviert zurzeit seine wohl schwächste Saison im Trikot des FC Bayern seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 im Sommer 2018.

Bayern-Star Goretzka hatte schon öfter Schwächephasen

Aktuell bringt es Goretzka auf 23 Bundesliga-Partien, in denen er nur drei Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. Geht es nach dem Podcast "Bayern Insider", muss der 50-fache Nationalspieler aber nicht um seine Position beim deutschen Rekordmeister bangen.

"Ich glaube, er weiß selber, dass er im Moment nicht die Leistung bringt", sagte "Sportbild"-Reporter Tobias Altschäffl in der neusten Folge - und ist sich sicher: "Aber er denkt jetzt nicht daran, die Bayern zu verlassen und die Bayern wollen ihn nicht loswerden. Der bleibt. Er hat den Ehrgeiz, in der nächsten Saison zu zeigen, was er wirklich kann und könnte."

Goretzkas aktuelle Schwächephase ist für Altschäffl nicht unbedingt etwas Neues. "Der hatte schon immer mal Phasen, wo er während des Spiels ein bisschen abgeschaltet hat und nicht so ganz da war", erklärte der Reporter: "Im Moment fehlt ihm die Präsenz, es fehlt ihm die Sicherheit. Es gab im Spiel bei City dieses erste Gegentor, wo ihn auch Tuchel zusammengeschissen hat."

Das Problem des FC Bayern heißt nicht Goretzka: "Es gibt keinen Sechser"

Ob Goretzka das Hauptproblem der Bayern in Zukunft lösen kann, ließen Altschäffl und sein Podcast-Kollege Christian Falk offen. "Ein Sechser wird gesucht - einer, der wirklich vor der Abwehr den Laden dichthält. Den sehe ich im Bayern-Kader im Moment überhaupt nicht, befand Altschäffl: "Es gibt keinen Sechser."

Mit Konrad Laimer komme zwar "einer, der vor der Abwehr abräumen soll", meinte Altschäffl: "Aber ein Sechser ist der auch nicht." Wie Falk berichtete, sieht auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel die Sechser-Position sehr kritisch. "Er würde sich da Verstärkung wünschen", so Falk weiter.

Am Donnerstag musste Goretzka das Training beim FC Bayern abbrechen. Sein Einsatz gegen Hertha BSC am Sonntag (15:30 Uhr) ist aufgrund von Knieproblemen fraglich. Für den Nationalspieler wäre es nicht der erste Ausfall in dieser Saison. Im Sommer setzte der 28-Jährige nach einer Knie-OP fünf Wochen aus. Nach einer Corona-Infektion im September meldete sich Goretzka Ende Januar mit Oberschenkelproblemen für eine Woche ab.