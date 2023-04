Wirbel um irre Aktion von BVB-Flop in England: "Respektlos"

IMAGO/Craig Thomas/News Images

Ex-BVB-Profi Alexander Isak verzückt die Premier League

Bei Borussia Dortmund gescheitert, in der Premier League aktuell in aller Munde: Der frühere BVB-Profi Alexander Isak von Newcastle United hat am Donnerstag mit einer irren Aktion beim 4:1-Sieg gegen den FC Everton für Wirbel gesorgt.

In der 81. Spielminute schnappte sich Isak auf Höhe der Mittellinie den Ball, sprintete bis zur Torauslinie und tänzelte dann, dribbelnd an gleich mehreren Gegenspielern vorbei, an dieser entlang in Richtung Kasten.

Aus spitzem Winkel überwand der 23 Jahre alte Schwede dann noch den herausstürmenden Torhüter Jordan Pickford mit einem feinen Chipball. Teamkollege Jacob Murphy musste den Ball am langen Pfosten nur noch in die Maschen drücken.

Newcastles anschließende Jubeltraube konzentrierte sich nicht wie üblich auf den Torschützen, sondern vor allem auf den Vorbereiter. Kein Wunder, gehörten Isak doch mindestens 80 Prozent von Murphys Treffer.

Bei zahlreichen früheren Premier-League-Größen und Experten sorgte der Ex-BVB-Star mit seiner brillanten Szene für Jubelstürme.

"Das ist sogar schon fast respektlos"

"OMG, was für ein Tor. Der Lauf von Isak, um Jacob Murphy in Szene zu setzen, war der Wahnsinn", twitterte Newcastle-Ikone Alan Shearer. Michael Owen schrieb in dem Kurznachrichtendienst: "Möglicherweise der beste Assist, den ich je von Isak gesehen hab."

An absolutely breathtaking assist from Alex Isak. 🤤🇸🇪 pic.twitter.com/NTO1AzoZBQ — Newcastle United FC (@NUFC) 27. April 2023

"Isaks Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Das ist sogar schon fast respektlos, wie er da dribbelt und durch Evertons Defensive walzt. Er spielt mit ihnen", schwärmte der frühere englische Nationalspieler Trevor Sinclair bei "Talksport".

Zwar seien Michael Keane und Ben Godfrey, Isaks Gegenspieler, in dieser Szene "schlecht" gewesen. "Aber das ist Flügel-Magie vom Feinsten. Das erinnert mich an den jungen Ryan Giggs."

Beim BVB gefloppt, in der Premier League on fire

Der Traum-Assist gegen Everton markiert den vorläufigen Höhepunkt in Isaks Entwicklungskurve, die zuletzt aber generell steil nach oben zeigte. Zehn Treffer in 16 Premier-League-Partien 2022/2023 stehen mittlerweile in seiner Statistik.

Nach Anlaufschwierigkeiten und Verletzungsproblemen kam der 1,92-Meter-Mann in den letzten Wochen richtig in Fahrt - und rechtfertigt damit langsam die Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro, die Champions-League-Kandidat Newcastle für ihn im vergangenen Sommer an Real Sociedad überwies.

Beim BVB dürfte sich der ein oder andere angesichts von Isaks Aufschwung verwundert die Augen reiben. Im schwarz-gelben Trikot kam das einstige Super-Talent zwischen Anfang 2017 und 2019 in 13 Pflichtspielen nur zu einem Treffer.