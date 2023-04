"Ein geiler Weg": Trainer Thioune lobt Fortuna-Plan

FIRO/SID

Fortuna-Trainer Thioune schwärmt von seinem Klub

Trainer Daniel Thioune sieht den Gratisticket-Plan des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf extrem positiv. "Das ist ein geiler Weg", sagte Thioune am Freitag vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). "Zugang für jeden: Ich finde es großartig und richtig cool."

Er sei, berichtete der Trainer, in den vergangenen Monaten immer wieder in das aufsehenerregende Konzept "Fortuna für alle" eingeweiht worden - es habe auch seine Entscheidung beeinflusst, seinen Vertrag in Düsseldorf bis 2025 zu verlängern.

"Ganz fußballromantisch glaube ich, dass der Fan das Wichtigste an diesem Produkt Fußball ist. Ich finde das brutal spannend und bin brutal beeindruckt", sagte Thioune: "Der Fußball geht wieder ein bisschen zurück an die Basis. Wir haben die Chance, etwas zurückzugeben. Und wir haben hier Menschen mit Visionen."

Die Fortuna will den Fans mittelfristig freien Eintritt zu allen Heimspielen verschaffen. In einer Pilotphase sollen zunächst drei Spiele der kommenden Saison freigegeben werden. Fehlende Einnahmen aus dem Ticketing sollen von neuen Partnern gegenfinanziert werden, feste Tranchen gehen in Sozial- und Nachhaltigkeitsprojekte. Zusagen über insgesamt 45 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren liegen bereits vor.

"Das internationale und weltweite Echo ist maximal beeindruckend. Wir haben etwas losgetreten", sagte Thioune. Der Bundesliga-Aufstieg in dieser Saison erscheint allerdings nicht mehr realistisch.