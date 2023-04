Kahn der Falsche für "Zeitenwende" beim FC Bayern?

IMAGO/Revierfoto

Kann Kahn (M.) den FC Bayern auch als "Superklub" noch managen?

Reporter-Legende Marcel Reif hat sich zur aktuellen Krise des FC Bayern geäußert. Laut dem langjährigen TV-Kommentator steht der deutsche Fußball-Rekordmeister vor einer "Zeitenwende". Heißt: Die Münchner Bosse müssen sich entscheiden, in welcher Art es weitergehen soll.

Trainer gefeuert, aus Champions League und DFB-Pokal ausgeschieden, in der Bundesliga nur noch Zweiter: Beim FC Bayern hängt in den letzten Wochen der Haussegen mächtig schief. Im Brennpunkt: Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn. Geht es nach Marcel Reif steht das Duo nun vor wichtigen Entscheidungen - so es diese überhaupt noch selbst treffen darf.

"Es geht um die Versetzung, um die Frage: Wer führt denn diesen Verein in die Zukunft? Und die Zukunft fängt jetzt an", warnte Reif in der "Augsburger Allgemeinen" und betonte die Dringlichkeit von Transfers: "Du musst jetzt einen Mittelstürmer holen und den kriegst du in der Qualität, wie ihn der FC Bayern benötigt, nicht für unter 100 Millionen." Ablösen, die auch die Münchner nicht (mehr) aus der Portokasse bezahlen können.

Deshalb stellt sich für Reif die Frage: "Bin ich bereit, dieses Geld in die Hand zu nehmen und das Spiel mitzuspielen – oder lasse ich das sein und schrumpfe dann allerdings diesen Verein?"

Denn ohne große Investition bleibe ein weiterer Champions-League-Triumph nur ein weit entfernter Traum. So oder so, für Reif gilt: "Der FC Bayern steht vor einer Zeitenwende." Es gehe gar nicht (mehr) um die Schuldfrage oder ob es richtig war, den Trainer rauszuwerfen. "Es geht um viel mehr. Es ist der nächste Schritt zum Superklub."

Ohne massiven Einsatz von Geld wird es laut Reif nicht noch einmal möglich sein, einen solch wertvollen Kader zusammenstellen, wie es ihn aktuell gibt. "Die Zeiten haben sich geändert. Wer verkauft dir denn heute noch einen Bellingham für unter 100 Millionen, einen Kolo Muani, einen Osimhen, von Mbappé ganz zu schweigen?", so der 73-Jährige.

Reif: Der Campus des FC Bayern bringt auf diesem Niveau nichts

Auch die Hoffnung, "dass sich mit dem Bayern-Campus ein Musiala nach dem anderen im Kader wiederfindet", habe sich nicht bewahrheitet. Das sei auch auf dem Niveau der Münchner gar nicht möglich.

Erschwerend kommt für Reif hinzu, dass der Achtelfinal-Erfolg in der Champions League über Scheich-Klub Paris Saint-Germain "die Sichtweise auf die Realität" verstellt habe. "Dass man es mit den eigenen Bordmitteln gegen die Geldhaie aus Paris oder Manchester schafft, ist eine romantische Idee. Das hat zwar lange geklappt, ist jetzt aber nicht mehr genug", betonte Reif.

Mit Blick auf die Zukunft gibt es für die Reporter-Legende nur zwei Optionen für den FC Bayern. Entweder "man redimensioniert den Klub, macht alles eine Nummer kleiner und gibt bescheidenere Ziele aus", das könnten die höchsten Stellen im Klub dann auch den derzeit wackelneden Salihamidzic und Kahn zutrauen.

Wahrscheinlicher ist aber die größere Dimension. Denn: Der FC Bayern ist "längst kein reiner Fußballklub mehr, sondern ein Wirtschaftsunternehmen mit einer immensen Größe und Wucht. Dafür braucht es fähige Manager", sagte Reif, ohne konkrete Namen oder Kandidaten zu nennen. Allerdings ließ der 73-Jährige durchblicken, dass er Kahn und Co. die Aufgabe nur schwerlich zutraut.

"Kahn hat möglicherweise festgestellt, dass er nur glaubte, den Klub wirklich zu kennen", so Reif. Mittlerweile habe der Ex-Keeper wohl gemerkt, "dass das ein anderer Job ist als der, der weltbeste Torhüter auf dem Platz zu sein".