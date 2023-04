FC Bayern bekommt Konkurrenz bei Transfer-Flirt

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Rasmus Höjlund soll sich auf dem Radar des FC Bayern befinden

Der FC Bayern beschäftigt sich im Rahmen seiner Stürmer-Suche offenbar mit Rasmus Höjlund. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Ein Schwergewicht aus der Premier League soll den Angreifer von Atalanta Bergamo ebenfalls auf dem Zettel haben.

Wie das Portal "90min" berichtet, ist Manchester United an Höjlund interessiert. Der englische Rekordmeister schaut sich auf dem Transfermarkt nach einem neuen Torjäger um.

Neben Höjlund fielen rund um das Old Trafford zuletzt immer wieder die Namen Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Victor Osimhen (SSC Neapel). Die genannten Stars werden auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Im Sommer könnte sich folglich das Stürmer-Karussell drehen.

Beschäftigt sich der FC Bayern mit Rasmus Höjlund?

Höjlund hat sich im europäischen Fußball mittlerweile einen Namen gemacht. Durch seine Körperlänge von 1,91 Metern sowie seiner Wucht und körperlichen Präsenz wird der Mittelstürmer mit Erling Haaland verglichen.

In der laufenden Saison erzielte der dänische Nationalspieler bereits 14 Pflichtspiel-Tore für Atalanta Bergamo. Durch seine starke Entwicklung soll der 20-Jährige inzwischen auch beim FC Barcelona auf dem Zettel stehen.

Mitte April berichtete "Sport Bild", dass Höjlund im Fokus des FC Bayern stehen soll. Der deutsche Rekordmeister will im Sommer in die Offensive nachlegen.

FC Bayern auf Stürmer-Suche

"Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City.

Die beiden Aufeinandertreffen mit den Skyblues aus der Premier League verdeutlichten das Stürmer-Problem des FC Bayern. Zwar spielt Eric Maxim Choupo-Moting eine überraschend starke Saison. Mit 34 Jahren ist der gebürtige Hamburger aber nicht mehr der Jüngste.