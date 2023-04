BVB über neue Bellingham-Entwicklung nicht informiert?

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Jude Bellingham wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne neue Wendungen im Transfer-Poker um Jude Bellingham von Borussia Dortmund. Laut neuesten Medienberichten aus England und Spanien hat sich der BVB-Star bereits für einen Klub entschieden. Doch die Dortmund-Bosse wissen angeblich noch gar nichts davon. Oder ist doch weniger dran als gedacht?

Jude Bellingham steht vor kurz vor einem Abschied von Borussia Dortmund. Wenig deutet darauf hin, dass der Shootingstar über den Sommer hinaus beim derzeitigen Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga bleibt. Doch wohin zieht es den 19-Jährigen?

Laut der spanischen "AS" hat sich der begehrte Mittelfeldspieler mittlerweile für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden. Offenbar sieht der junge Engländer die Königlichen als die beste Option für seine Zukunft.

Ins gleiche Horn stieß auch der frühere Premier-League-Coach Harry Redknapp im "Beyond the Pitch"-Podcast. Er habe von seiner "sehr, sehr guten Quelle, die Bellingham nah ist" davon gehört, dass dieser nach Madrid wolle, so der 76-Jährige.

Nachdem die "Marca" bereits am Donnerstag davon berichtete, dass Real-Verantwortliche nach Dortmund reisen wollen, um mit dem Fußball-Bundesligisten über einen Transfer zu sprechen, schreibt nun auch die "AS", dass die Königlichen mit dem BVB verhandeln werden, sobald Bellingham seine Zustimmung zu einem Wechsel gegeben habe.

Das Problem: Nach jüngsten Informationen von "Bild" ist bei Borussia Dortmund noch nichts vom starken Interesse des spanischen Spitzenklubs angekommen.

BVB im Bellingham-Poker noch nicht auf neuestem Stand?

Demnach weiß der BVB nichts von der angeblichen Transfer-Entscheidung des englischen Nationalspielers. Weder Bellingham noch seine Eltern, die den 19-Jährigen managen, hätten Sportchef Sebastian Kehl und Co. über die neuen Entwicklungen informiert, heißt es.

Ob das bedeutet, dass Bellingham es bisher versäumt hat oder schlicht noch keine Zeit fand, mit den Borussia-Verantwortlichen über seinen Abschieds- und Wechselwunsch zu sprechen oder ob an den Gerüchten doch weniger dran ist, als in Spanien und England behauptet, ist offen.

Wie es in der spanischen "AS" weiter heißt, wäre Real bereit, bis zu 120 Millionen Euro Ablöse für Bellingham zu zahlen. Dann sei die Schmerzgrenze erreicht und der Klub würde aus dem Poker aussteigen. Davon gehe man in Madrid aber nicht aus. In den vergangenen Monaten stand allerdings auch schon eine Forderung des BVB von bis zu 150 Millionen Euro im Raum.

Neben den Spaniern gelten auch Manchester City und der FC Liverpool als mögliche Abnehmer. Die Reds sollen sich zuletzt allerdings ein wenig zurückgezogen haben.