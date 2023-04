"Ein Wunder": Koller freut sich für BVB-Star

Max Maiwald/DeFodi.de

Jan Koller blickt auf die Situation des BVB

Borussia Dortmund rangiert in der Fußball-Bundesliga fünf Spieltage vor dem Saisonende vor dem ewigen Rivalen FC Bayern. Der BVB träumt folgerichtig von der ersten Meisterschaft seit 2012. Vereinsikone Jan Koller hat mit einem solchen Tabellenstand nicht wirklich gerechnet.

"Das ist eine große Überraschung für mich, weil die Bayern vor der Saison als großer Favorit auf die Meisterschaft galten. Aber sie bekamen im Laufe der Saison interne Probleme, haben dadurch viele Punkte verloren und Dortmund konnte das vor allem nach dem Jahreswechsel ausnutzen", sagte der 50-Jährige im Interview mit "Sport1".

Dass der BVB nun Erster ist, sei "toll", ergänzte der Tscheche. Die Schwarz-Gelben warten seit der Saison 2011/12 auf den Gewinn der Bundesliga.

Jan Koller nennt das Problem des BVB

"Das Problem bei Dortmund ist, dass sie in der Regel jede Saison ihre besten Spieler verkaufen und damit ihre Mannschaft schwächen, während Bayern in der Regel stärker wird. Deshalb ist es für Dortmund so schwer, die Meisterschaft zu gewinnen", erklärte Koller.

Der BVB liegt derzeit einen Punkt vor dem FC Bayern. Es winkt ein Herzschlagfinale. Auf die Frage, ob die Borussia nun auch Meister wird, antwortete Koller: "Ich hoffe es, es wird aber sehr schwer. Der BVB hat definitiv die Qualität dazu."

Jan Koller schwärmt von BVB-Duo

Begeistert zeigte sich der ehemalige tschechische Nationalspieler von Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko. Haller sei "ein Wunder". "Dass er nach seiner Krankheit so schnell wieder spielen konnte, ist einfach unglaublich", sagte Koller: "Er ist ein sehr guter Spieler und ich glaube, dass er in der nächsten Saison viel für den BVB erreichen wird."

Moukoko sei "ein junger, talentierter Spieler, dessen Zeit noch nicht gekommen ist". Koller ist sich aber sicher: "Ich glaube, dass er in Zukunft die Stimme des BVB und das Gesicht dieses Vereins werden wird und vor allem mit seinen fußballerischen Fähigkeiten den Verein zum Erfolg führen wird."