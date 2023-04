Hier läuft FC Bayern vs. Hertha BSC im TV und Stream

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Wo läuft FC Bayern vs. Hertha BSC im TV und Live-Stream?

Im Fernduell um den Titel gegen den BVB trifft der FC Bayern am Sonntag (15:30 Uhr) in der heimischen Allianz Arena auf Hertha BSC. In einem Duell der Gegensätze geht es für beide Teams um alles. Wo wird das Spiel im TV und im Live-Stream übertragen? sport.de hat alle Infos zusammengestellt.

Während der FC Bayern auf einen Patzer des BVB hoffen muss, um noch Meister werden zu können, braucht Hertha BSC jeden einzelnen Punkt, um vielleicht doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.

Durch die 1:3-Blamage zuletzt verlor der FC Bayern die Tabellenführung an den BVB. Zudem flogen die Münchner aus dem DFB-Pokal und der Champions League. Gibt es nun den nächsten Rückschlag für den deutschen Rekordmeister?

Während der FC Bayern um den letzten möglichen Titel bangt, hat Hertha BSC existenzielle Probleme.

Für den Hauptstadtklub geht es um den Klassenerhalt. Aktuell liegt das Team von Trainer Pal Dardai auf Tabellenplatz 18. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz 15.

Hertha BSC will beim FC Bayern "einen Punkt zusammenkratzen"

"Natürlich versuchen wir, das Beste zu machen. Ich glaube, einen Punkt kannst du zusammenkratzen", gab sich Dardai vor der Mammutaufgabe beim FC Bayern dennoch zuversichtlich.

Sein Gegenüber Thomas Tuchel hat allerdings was dagegen. "Unser Ziel muss jetzt sein, 15 Punkte zu holen. Es ist nie zu spät, eine Reaktion zu zeigen. Es geht mehr denn je nur noch um uns. Wir müssen liefern", sagte der Cheftrainer des FC Bayern vor dem Duell mit Hertha BSC.

Hier läuft FC Bayern vs. Hertha live im TV und Stream