Wolfsburg-Newcomer verrät Erfolgsformel

Mit vier Toren und sieben Vorlagen der Topscorer der Wolfsburger: Patrick Wimmer

Patrick Wimmer vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sieht Unbekümmertheit als Grundlage für seinen derzeitigen Erfolg.

"In Österreich sagt man: Ich scheiß' mir nichts. Das heißt, ich mache immer das, was mir gerade in den Kopf kommt, habe keine Angst vor Fehlern, denke nicht groß nach", sagte der 21 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler dem "kicker". Wimmer ist mit vier Toren und sieben Vorlagen derzeit Topscorer des Tabellen-Achten.

Über FK Austria Wien und Arminia Bielefeld kam der Österreicher nach Wolfsburg und hat dort noch einen Vertrag bis 2027. Ein Nachwuchsleistungszentrum besuchte er nicht und sagt deswegen: "Das ist alles Zufall, so würde ich das schon sagen." Er absolvierte eine Mechatronik-Ausbildung.

Auf die Frage, was er statt Fußballprofi beruflich machen würde, antwortete er: "Ich habe einen kleinen Bauernhof in der Heimat. Vielleicht würde ich dort jetzt auf dem Trecker sitzen."