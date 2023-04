"Spion-Angst" beim FC Bayern?

IMAGO/Mladen Lackovic

Ließ am Freitag im Geheimen trainieren: Thomas Tuchel vom FC Bayern

Fünf Spieltage vor Schluss brennt bei Rekordmeister FC Bayern der Baum. Der Druck auf die Spieler ist enorm, dürfen sich die Münchner im Titelkampf mit dem BVB doch keinen Ausrutscher mehr erlauben. Wohl auch deshalb schottet Trainer Thomas Tuchel seine Mannschaft wohl vor dem Duell gegen Hertha BSC (Sonntag, 15:30 Uhr) regelrecht ab.

Beim FC Bayern geht die "Spion-Angst" um, heißt es am Freitagnachmittag bei "Bild". Denn: Thomas Tuchel ordnete vor der Trainingseinheit am Vormittag an, dass die blickdichten Planen und Jalousien heruntergelassen werden. Außenstehende hatten somit keinen Einblick in die geheime Spielvorbereitung der Münchner.

Jene Maßnahme kommt beim deutschen Rekordmeister eigentlich nur vor Spielen gegen Topgegner zur Anwendung. Das Training, bis auf das Abschlusstraining, bleibt in der Regel einsehbar - vor allem, wenn es gegen das Tabellenschlusslicht der Bundesliga geht. Ein Sieg gegen Hertha BSC, aktuell Abstiegskandidat Nummer eins, scheint aber derzeit keine Selbstverständlichkeit in München mehr zu sein, wie "Bild" hervorhob.

Auf der Spieltagspressekonferenz hatte der Nagelsmann-Nachfolger, unter dem der FC Bayern im DFB-Pokal und in der Champions League jeweils im Viertelfinale ausgeschieden ist, derweil seiner Mannschaft eine große Verunsicherung bescheinigt: "Für uns ist im Moment gar nichts einfach. Wir wollen das Spiel erst mal auf Augenhöhe angehen und müssen jetzt liefern."

Tuchel fordert gegen Hertha BSC: "Wir müssen eine Schippe drauflegen"

Nach dem prekären 1:3 gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag hatte Tuchel seiner ausgelaugt wirkenden Mannschaft zunächst drei freie Tage verordnet. "Es war die richtige Maßnahme, etwas Abstand zu bekommen. Deshalb hatten wir erst vorgestern den Start in die Woche und gestern zwei gute Trainingseinheiten. Die Situation ist schwieriger, aber nicht aussichtslos", so der 49-Jährige bei der Medienrunde.

Gegen Hertha BSC forderte er nun: "Wir müssen eine Schippe drauflegen." Auf Borussia Dortmund hat der FC Bayern einen Zähler Rückstand.