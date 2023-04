Bericht: Sancho träumt von BVB-Rückkehr

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Jadon Sancho träumt angeblich vom BVB

Im Sommer 2021 verließ Jadon Sancho nach vier Jahren bei Borussia Dortmund, um bei Manchester United zum Weltstar aufzusteigen. Bislang konnte der Flügelstürmer bei den Red Devils aber nicht an seine alte Form anknüpfen. Nun kursieren erneut Gerüchte um eine mögliche Rückkehr zum BVB.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, befindet sich der 23-Jährige in Manchester inzwischen "völlig im Abseits" und strebe eine Veränderung an. Sancho würde "dem Vernehmen nach lieber heute als morgen zum BVB zurückkehren", heißt es weiter. Erste Sancho-Gerüchte waren schon im vergangenen März in Umlauf gegangen.

Im Raum steht demnach ein Leihgeschäft - anders wäre der englische Nationalspieler für die Borussia nach seinem seinem 85 Millionen Euro schweren Abgang wohl nicht zu finanzieren. Wenngleich der Rechtsfuß lange nicht mehr so hoch im Kurs steht wie noch 2021.

Zuletzt hatte der englische "Guardian" berichtet, Sancho stehe bei United auf einer rund 15 Spieler umfassenden Streichliste. Zwar sei sein Abgang damit allein noch nicht beschlossene Sache, doch die Zweifel sind offenbar groß.

Sancho beim BVB einst absoluter Leistungsträger

Eher bescheiden lesen sich auch seine Statistiken aus der aktuellen Saison. Nachdem Sancho die WM leistungsbedingt verpasst hatte, fehlte er wochenlang wegen mentaler Probleme und mangelnder Fitness im Premier-League-Kader. In 33 Pflichtspielen steuerte der Tempo-Fußballer bislang für United nur sechs Tore und zwei Vorlagen in allen laufenden Wettbewerben bei.

In Dortmund hatte Sancho einst noch ganz andere Zahlen geliefert. Allein in der Bundesliga brachte es der damalige Shooting Star in 104 Partien auf 89 Scorer-Punkte (38 Tore, 51 Assists).

Lange Zeit hatten sich seine Erben schwergetan, die Lücke zu schließen, die der junge Engländer hinterlassen hatte. Insbesondere Donyell Malen, der 2021 als positionsgetreuer Nachfolger verpflichtet wurde, legte eher einen holprigen Start beim Revierklub hin. Zuletzt zeigte die Formkurve beim Niederländer aber nach oben.