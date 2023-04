Razzia beim FC Bayern wegen Verfahren gegen Oligarchen

Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

In der Zentrale des FC Bayern wurde nach Beweisen gesucht

Beim deutschen Fußball-Bundesligisten FC Bayern haben Ermittler des Bundeskriminalamtes einem Medienbericht zufolge Durchsuchungen im Stadion und in der Geschäftsstelle durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Rekordmeister ist aber nicht in Gange.

Beamte des Bundeskriminalamtes haben nach Angaben von "Bild" in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Bayern am vergangenen Dienstag Räumlichkeiten in der Allianz Arena sowie in der Geschäftsstelle des FC Bayern durchsucht - auf der Suche nach Beweismitteln. Hintergrund der Aktion sei ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanov.

Dem Milliardär wird vorgeworfen, Geld veruntreut zu haben. Warum die Ermittler ausgerechnet beim FC Bayern nach Hinweisen suchen, liegt "Bild" zufolge daran, dass Alisher Usmanov mit Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß bekannt sei. Hoeneß soll Usmanov sogar einmal VIP-Karten für Topspiele in der Champions League besorgt und hinterlegt haben.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main gegenüber "Bild" deutlich machte, gilt der FC Bayern in den Ermittlungen lediglich als Zeuge und explizit nicht als Beschuldigter: "Unsere Behörde führt kein Ermittlungs- oder Bußgeldverfahren gegen den FC Bayern München bzw. Verantwortliche oder Angehörige des Vereins."

Usmanov in der Sportwelt kein Unbekannter

Alisher Usmanov besitzt Anwesen am Tegernsee, die schon im vergangenen Herbst durchsucht worden waren. Zahlreiche Besitztümer, wie eine Londoner Villa oder die Luxusyacht Dilbar, wurden seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukrainer beschlagnahmt.

Usmanov wurde in der Eisen- und Stahlindustrie zum Multimilliardär und gründete die Holdinggesellschaft USM, die auch Firmen im Bereich IT und Telekommunikation bündelt. Der 68-Jährige gilt als enger Vertrauter von Wladimir Putin. Als Reaktion auf Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Europäische Union auch Vermögenswerte von russischen Oligarchen und Personen aus dem Umfeld von Putin eingefroren und ihre Reisefreiheit eingeschränkt.

In der Sportwelt ist Usmanov kein Unbekannter: Der Oligarch war bis zuletzt Präsident des Fecht-Weltverbandes FIE, das Amt legte er im vergangenen Jahr jedoch nieder. Von 2007 bis 2018 war er etwa beim englischen Fußballklub Arsenal als Anteilseigner eingestiegen, zudem war er Sponsor des FC Everton.