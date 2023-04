Mustafi leidet mit S04: "Verein gehört in die erste Liga"

Revierfoto via www.imago-images.de

Shkodran Mustafi hofft weiter auf den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steht im Bundesliga-Abstiegskampf vor entscheidenden Wochen. Und obwohl in den letzten Spielen überwiegend harte Gegner warten: Ex-S04-Verteidiger Shkodran Mustafi glaubt noch an die Knappen.

"Schalke ein Verein ist, der in die erste Liga gehört", sagte der 31-Jährige im Interview mit "Sky". "Wenn die Fans weiter so hinter ihrer Mannschaft stehen, kann ich mir vorstellen, dass sie trotz des schweren Restprogramms noch ein paar Punkte holen und den Klassenerhalt schaffen", so der Weltmeister von 2014.

Allerdings räumte der Innenverteidiger ein, dass er zu den Königsblauen nicht mehr den heißesten Draht hat. Deshalb traue er sich keine konkrete Prognose zu. "Man hat zwar bei Vereinen gespielt, aber man weiß nicht, was intern passiert", stellte der Abwehrmann klar.

Von außen aber sehe er eine Schalker Mannschaft, "die den Zuspruch der Fans hat", betonte Mustafi.

Mustafi stieg mit dem FC Schalke 04 einst selbst ab

Trotz einigen guten Spielen in der Rückrunde liegt der FC Schalke 04 fünf Spiele vor Saisonende aktuell weiter auf einem Abstiegsplatz. Den Siebzehnten (24 Punkte) trennt derzeit aber nur ein Punkt vom VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang. Zum VfL Bochum auf Platz 15 beträgt der Rückstand drei Zähler.

Zwar ist bei 15 ausstehenden Punkten noch alles möglich, die Königsblauen haben im Keller aber das schwerste Restprogramm. Auf das Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag folgen noch Partien gegen Mainz, den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Das Erreichen von Platz 16 wäre für die Knappen somit schon ein kleiner Erfolg.

Wie sich Abstiegskampf anfühlt, erlebte Mustafi bei Schalke einst am eigenen Leib mit. In der turbulenten Saison 2020/21 wurde er im Winter als kurzfristige Verstärkung geholt, konnte den Gang in die zweite Liga jedoch am Ende der Spielzeit nicht verhindern. Danach trennten sich die Wege nach nur fünf Monaten.