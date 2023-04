Lierhaus im Kuratorium der Herberger-Stiftung

IMAGO / Eventpress/SID/IMAGO/Eventpress MP

Lierhaus moderierte jahrelang die ARD Sportschau

TV-Moderatorin Monica Lierhaus (52) ist vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ins Kuratorium der Sepp-Herberger-Stiftung berufen worden.

Sie wird Nachfolgerin von Reinhold Beckmann. "Es ist mir eine große Ehre, mich künftig für die Stiftung einzusetzen. Gerade in so schwierigen Zeiten ist soziales Engagement wichtiger denn je", wird Lierhaus in der Pressemitteilung des DFB zitiert.

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident und Vorsitzender des Kuratoriums, empfing Lierhaus mit warmen Worten: "Monica steht mit ihrem Lebensweg eindrucksvoll für unsere Ziele. Ganz im Sinne von Sepp und Eva Herberger wollen wir Menschen in gesundheitlicher Not unterstützen und sie auf dem Weg zurück ins Leben begleiten." Gleichzeitig bedankte er sich bei Beckmann, der aus privaten Gründen von seinem Posten zurückgetreten war.

2009 wurde bei Monica Lierhaus eine Operation zur Entfernung eines Hirn-Aneurysma durchgeführt, bei der es zu Komplikationen kam. Die frühere Sportschau- und Reporterin lag daraufhin vier Monate im Koma und kämpft auch heute noch mit körperlichen Einschränkungen.

Vor kurzem gab sie ihre Rückkehr in den Fernsehjournalismus bekannt. Für RTL wird sie sowohl bei den Fußball-Länderspielen des DFB als auch bei den Special Olympics als Reporterin tätig sein.