Heiße Szenen nach Derby-Frust: BVB stürmt Schiri-Kabine

IMAGO/Gabriel Boia

Marco Reus (M.) diskutierte schon auf dem Spielfeld mit Schiedsrichter Sascha Stegemann

Der Frust über die Leistung von Schiedsrichter Sascha Stegemann beim kleinen Revierderby am Freitagabend zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund kannte bei den BVB-Bossen nach Abpfiff keine Grenzen. Laut eines jüngsten Medienberichts gingen die wilden Proteste der Dortmunder gegen den Referee auch noch in den Katakomben des Bochumer Ruhrstadions weiter.

Wie die "Bild" berichtete, sei ein Dortmunder Trio, bestehend aus Sportdirektor Sebastian Kehl, Cheftrainer Edin Terzic und Kapitän Marco Reus nach dem Abpfiff in die Kabine des Schiedsrichter-Teams gestürmt.

Dabei soll es so lautstarke Vorwürfe der drei gegeben haben, "dass die Kabinenwände wackelten".

Die Schwarz-Gelben ärgerten sich vor allem über einen nicht gegebenen Elfmeter Mitte der zweiten Halbzeit. Nach einer ungestümen Grätsche im Strafraum an BVB-Star Karim Adeyemi hätte es nicht nur Strafstoß gegen den VfL Bochum, sondern auch die Gelb-Rote Karte gegen VfL-Verteidiger Danilo Soares geben können.

Dortmunds Manager Kehl war auch Minuten nach Spielende noch völlig außer sich: "Heute ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen."

Das 1:1-Unentschieden beim VfL Bochum bedeutete für Borussia Dortmund letztlich zum wiederholten Male in dieser Saison einen empfindlichen Dämpfer gegen einen Abstiegskandidaten. In der Rückrunde hatten die Westfalen zuvor auch schon beim 2:2 beim FC Schalke 04 sowie beim 3:3 beim VfB Stuttgart wichtige Zähler im Rennen um die deutsche Meisterschaft liegenlassen.

Mit nunmehr 61 Punkten führt der BVB die Bundesliga-Tabelle derzeit zwar weiterhin an. Allerdings kann der FC Bayern am Sonntagnachmittag (ab 15:30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Hertha BSC wieder für einen Platztausch an der Spitze sorgen. Für den BVB geht es am 7. Mai mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.