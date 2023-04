VfL-Fans verhöhnen BVB nach Derby-Remis

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Das Vonovia Ruhrstadion am Freitagabend

Als wäre der Ärger über vermeintliche Fehlentscheidungen während der 90 Minuten im kleinen Revierderby beim VfL Bochum nicht eh schon groß genug gewesen, da mussten sich die Protagonisten und Anhänger von Borussia Dortmund auch noch den Hohn ihres Kontrahenten anhören.

Nachdem sich der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga einen am Ende glücklichen Punkt gegen den Spitzenreiter aus Dortmund erkämpft hatte, stimmten die VfL-Fans gleich mehrere Gesänge in Richtung der Schwarz-Gelben an.

"Deutscher Meister wird nur der FCB, nur der FCB, nur der FCB", hallte wenige Minuten nach dem Schlusspfiff durch das Vonovia Ruhrstadion. Der Bochumer Anhang pflegt bekanntermaßen seit nunmehr 50 Jahren eine enge Fan-Freundschaft zum FC Bayern.

Beim letzten Duell der Münchner mit dem VfL Bochum hatten beide Fanlager dieses Jubiläum mit einer gemeinsamen Choreographie in der Münchner Allianz Arena unter dem Motto "Vor Jahrzehnten gefunden - für immer verbunden" gefeiert.

VfL-Fans singen: "Wer wird Deutscher Meister? Borussia BVB - nicht!"

Auch ein typisches BVB-Lied wurde am späten Freitagabend nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem VfL und den Dortmundern noch auf der Bochumer Osttribüne angestimmt - allerdings um ein Detail ergänzt.

"Wer wird Deutscher Meister? Borussia BVB", sangen die Bochumer Fans, gefolgt von einem lauten "Nicht".

Atmosphärisch hatten beide Seiten schon während der 90 Minuten im B1-Derby für einen packenden Fußballabend gesorgt. Vor 26.000 Zuschauern hatte VfL-Kapitän Anthony Losilla seine Farben bereits nach fünf Minuten in Führung geschossen. Karim Adeyemi sorgte nur zwei Minuten später für den Ausgleichstreffer.

Während Borussia Dortmund im Meisterkampf mit dem FC Bayern erneut bei einem Abstiegskandidaten stolperte, schöpft der VfL Bochum durch den Punktgewinn gegen den Spitzenreiter neuen Mut im Kampf um Platz 15, den die Mannschaft von Thomas Letsch derzeit innehat.