Ausland bei Kolo Muani "wahrscheinlicher" als FC Bayern

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Randal Kolo Muani könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Randal Kolo Muani könnte Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer eine neue Rekordablöse bescheren. Ein Verkauf des Stürmerstars könnte dem Bundesligisten über 100 Millionen Euro einbringen, wird gemutmaßt. Unter den zahlreichen Interessenten soll sich auch der FC Bayern befinden. Allerdings soll die Spur nach München gar nicht allzu heiß sein.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach Informationen der "Bild" wird im Umkreis des deutschen Rekordmeisters darüber spekuliert, dass der 24-Jährige von seiner Spielweise her gar nicht optimal zum FC Bayern passen würde.

Kolo Muani gilt vor allem als tempostark, spielt seine großen Sprint-Qualitäten im eigenen Umschaltspiel und bei Platz in der gegnerischen Hälfte aus.

Beim FC Bayern sind in den meisten Fällen aber eher Mittelstürmer gefragt, die sich körperlich robust und auf engem Raum gegen tiefstehende Abwehrreihen der Gegner durchsetzen können. Ob Kolo Muani in dieser Hinsicht auch den höchsten Ansprüchen der Münchner genügt, wird in dem Zeitungsbericht angezweifelt.

Derzeit soll daher "eher mit einem Wechsel ins Ausland gerechnet" werden, heißt es weiter.

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der französische Vizeweltmeister unter anderem auch bei Paris Saint-Germain sowie mehreren Topklubs aus der englischen Premier League auf dem Zettel stehen.

Kolo Muani bringt es in der laufenden Bundesliga-Saison auf 13 Tore und ist damit der beste Angreifer der Frankfurter. Er hatte im letzten Sommer einen langfristigen Vertrag bis 2027 bei der Eintracht unterschrieben und war anschließend in seiner ersten Spielzeit in Deutschland direkt durchgestartet.

Der Stürmerstar besitzt keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier, weshalb der bisherige SGE-Rekordtransfer von Luka Jovic aus dem Jahr 2019 in diesem Sommer getoppt werden könnte. Jovi war damals für 63 Millionen Euro von der SGE zu Real Madrid gewechselt.