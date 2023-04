Neuer Bayern-Konkurrent im Kane-Poker?

IMAGO/John Walton

Tottenham-Star Kane steht weiter auf dem Zettel des FC Bayern

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Ins Blickfeld des deutschen Rekordmeisters befindet sich Harry Kane schon lange. Nun könnten die Münchener aber harte Konkurrenz aus der Premier League bekommen.

Laut "talkSPORT" erwartet Daniel Levy, Präsident der Tottenham Hotspur, dass der FC Chelsea schon bald ein Angebot für Harry Kane abgibt.

Grund dafür soll die bevorstehende Verpflichtung von Trainer Mauricio Pochettino an der Stamford Bridge sein. Der Argentinier, der von Juli 2014 bis Mitte November 2019 Trainer der Spurs war, scheint derzeit Top-Favorit auf dem Posten bei den Blues zu sein.

Spurs-Präsident Levy zögert weiterhin

Harry Kane, der seit Monaten als Kandidat beim FC Bayern gilt, wird eine hervorragende Beziehung mit seinem Ex-Coach nachgesagt. Auch deshalb soll sich der FC Chelsea gute Chancen auf eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers ausrechnen.

Allerdings zögert Levy noch seinen Star, der auch immer noch eine Vertragsverlängerung in Betracht ziehen soll, an einen direkten Premier-League-Konkurrenten zu verkaufen. Neben dem FC Chelsea soll auch Manchester United großes Interesse am 29-Jährigen haben.

Auch die Fans der Red Devils würde sich Kane im Trikot von Manchester United wünschen. Das machten sie während des direkten Duells zuletzt deutlich, als sie "Harry Kane - wir sehen dich im Juni" sangen.

Bayern-Sportvorstand Salihamidzic gibt im Kane-Poker nicht auf

Der besungene Stürmerstar äußerte sich nach dem Spiel dazu, verlor sich allerdings in Phrasen: "Ich habe es gehört. Aber ich konzentriere mich auf diese Mannschaft und einen starken Abschluss der Saison."

In München soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine Verpflichtung des Spurs-Stürmer bei weitem noch nicht aufgegeben haben.

Wie der "Telegraph" berichtet, müsste der deutsche Rekordmeister für Harry Kane mindestens 90 Millionen Euro auf den Tisch legen. Damit würde er zum teuersten Bayern-Neuzugang der Geschichte aufsteigen.