"Unfassbar!": Weiter Riesenärger nach BVB-Remis in Bochum

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB um Marco Reus beschwerte sich beim Schiedsrichter

Borussia Dortmund hat im Titel-Duell mit dem FC Bayern wichtige Punkte liegen gelassen. Beim 1:1 des BVB gegen den VfL Bochum standen Schiedsrichter Sascha Stegemann sowie der Kölner Keller im Fokus. TV-Experte Sandro Wagner übte nach der Partie harte Kritik am Gespann.

Es war die Aufreger-Szene beim Derby zwischen dem VfL Bochum und BVB: In der 65. Minute erwischte der bereits mit einer Gelben Karte vorbelastete Danilo Soares den Dortmunder Karim Adeyemi im eigenen Strafraum. Doch Referee Sascha Stegemann entschied nach Rücksprache mit dem VAR überraschend nicht auf Elfmeter - zum Unmut der Schwarz-Gelben.

"Je öfter man die Szene anschaut, desto unglaubwürdiger ist es, dass da keiner reagiert hat", kritisierte Ex-Profi Sandro Wagner "Bild" zufolge während der Übertragung bei "DAZN".

Der TV-Experte legte nach: "Der Schiedsrichter ist ja das eine, aber so ist das ja unfassbar! Es gibt Situationen, da kann man diskutieren. Aber hier kannst du nicht diskutieren. Das ist ein Elfmeter. Punkt." Insgesamt habe Stegemann "sehr lehrerhaft" agiert, urteilte Wagner: "Von oben herab und dann auch noch mit schlechter Leistung."

"Wenn er den Elfer pfeift, kann sich keiner beschweren", bewertete der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer die Szene bei "Bild": "Für den Video-Assistenten war es jedoch keine klare Fehlentscheidung, deshalb hat er den Schiri nicht an die Seitenlinie geschickt."

BVB fühlt sich klar benachteiligt

Der BVB fühlte sich nach dem Schlusspfiff klar benachteiligt. "Wir haben es in verschiedenen Perspektiven gesehen, und ich finde es frech, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, fünf Spieltage vor Schluss, wenn es um die absolute Entscheidung, um die Deutsche Meisterschaft geht, in dieser Situation sich die Szene nicht nochmal anzuschauen, das halte ich für absolut fahrlässig, für feige, und für komplett falsch", wetterte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Vor dem frühen Bochumer Führungstreffer in der fünften Minute habe es ein Foulspiel an Emre Can im Mittelfeld gegeben, welches nicht geahndet wurde, monierte der BVB-Manager zudem.

Letztlich führte Kehl auch noch ein vermeintliches Handspiel von VfL-Verteidiger Erhan Masovic in der 90. Minute im eigenen Sechzehner an, welches ebenfalls ungestraft blieb. "Keine Absicht, Spieler im Fallen, kein strafbares Handspiel", meinte Kinhöfer hierzu bei "Bild".