Überraschender Kandidat beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Katie Chan

Fulham-Profi Palhinha soll auf dem Zettel des FC Bayern stehen

Der FC Bayern ist nicht nur auf der Suche nach einem neuen Stürmer, auch ein defensivorientierter Sechser soll auf der Wunschliste des deutschen Rekordmeisters stehen. Gerüchten zufolge hat sich ein Spieler des FC Fulham in den Kreis der möglichen Kandidaten gespielt.

Wie der portugiesische Transfer-Experte Pedro Almeida berichtet, soll sich der FC Bayern mit João Palhinha beschäftigen. Der 27-Jährige wechselte vor der Saison für rund 20 Millionen Euro von Sporting CP zum FC Fulham und stand dort in 91 Prozent aller Premier-League-Partien in der Startelf.

Der portugiesische Nationalspieler soll einem Wechsel im Sommer wohl durchaus offen gegenüberstehen. Dem Vernehmen nach verlangen die Cottagers rund 50 Millionen Euro für Palhinha.

Palhinha passt in das Profil des FC Bayern

In das Profil des FC Bayern, der einen Sechser sucht, der sich primär um das Zerstören der gegnerischen Offensiv-Bemühungen kümmert, würde der Rechtsfuß passen. Zwölf Gelbe Karten in 29 Premier-League-Spielen deuten an, dass er gerne "die Sense" auspackt.

Zudem kann Palhinha auch im Abwehrzentrum spielen, er würde also ebenfalls eine gewisse Flexibilität mitbringen.

Wettbewerbsübergreifend stand der 27-Jährige 2022/23 in 34 Spielen auf dem Feld und erzielte vier Tore. Bei der Weltmeisterschaft in Katar wurde Palhinha dreimal eingewechselt. Vertraglich ist er noch bis 2027 an den FC Fulham verbunden.

Steht dem FC Bayern eine große Mittelfeld-Rochade bevor?

Palhinha ist nicht der erste Spieler aus der Premier League, der in den letzten Tagen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Laut "kicker" soll Thomas Tuchel auch ein Auge aus Casemiro geworfen haben. Der Brasilianer steht derzeit bei Manchester United unter Vertrag.

In München zeichnet sich im kommenden Sommer eine große Rochade im Mittelfeld ab. Mit Konrad Laimer steht der Wechsel eines neuen Mittelfeld-Stars kurz bevor. Verlassen könnten den Verein hingegen der mit seiner Spielzeit unzufriedene Ryan Gravenberch und Marcel Sabitzer. Letzterer wurde im Winter an Manchester United ausgeliehen. Eine Rückkehr nach München erscheint derzeit ziemlich unwahrscheinlich.