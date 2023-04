Salihamidzic sammelt "Pluspunkte" durch Sommer-Transfers

IMAGO/Revierfoto

Bleibt Hasan Salihamidzic beim FC Bayern?

Durch die Krise des FC Bayern wird längst über die Rolle der Verantwortlichen diskutiert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic werden intern aber wohl mehrere Sommer-Transfers positiv angerechnet.

Wie "Sport1"-Reporter Kerry Hau im Podcast "Die Bayern-Woche" erläutert, geht es hierbei um die Verkäufe von Marc Roca (Leeds United), Joshua Zirkzee (FC Bologna), Omar Richards (Nottingham Forest) und Michael Cuisance (FC Venedig).

Das Quartett konnte sich beim FC Bayern nicht durchsetzen. Aufgrund dessen zogen die Münchner im vergangenen Jahr die Konsequenzen und trennten sich vorzeitig. Im Gegenzug durfte sich der deutsche Rekordmeister noch über Transfereinnahmen freuen.

Besonders für die rund vier Millionen Euro, die der FC Bayern für Cuisance kassierte, soll Salihamidzic an der Säbener Straße "Pluspunkte" gesammelt haben, so Hau. Gleichzeitig wird der Sportvorstand derzeit öffentlich für seine Einkäufe wie den von Sadio Mané angezählt. Hau zufolge wird Salihamidzic beim FC Bayern "beäugt kritisch".

Wackelt Oliver Kahn beim FC Bayern?

Vorstandschef Oliver Kahn muss sich aber wohl mehr Sorgen um seinen Job machen. "Wenn man im Sommer jemanden zum Bauernopfer macht, dann ist es eher Oliver Kahn als Salihamidzic, weil es da eben auch Kritik an seiner Art und Weise, den Verein zu führen, gibt", berichtete der "Sport1"-Reporter.

"Ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf meine Arbeit. Und das heißt jetzt: Wie können wir deutscher Meister werden? Alles andere interessiert mich nicht", reagierte Kahn am Freitag gegenüber dem "Münchner Merkur/tz" auf die Spekulationen.

"Am 22. Mai findet die turnusmäßige Sitzung des Aufsichtsrats statt, wie jedes Jahr am Ende der Saison", schilderte der ehemalige Nationalspieler. Medienberichten zufolge könnte es dann auch um die Zukunft von Kahn im Verein gehen. Der 53-Jährige ist bis Ende 2024 an den FC Bayern gebunden.