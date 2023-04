Blamage abgehakt: Benzema führt Real zum Sieg

IMAGO/Maria De Gracia

Karim Benzema traf dreifach für Real Madrid

Real Madrid hat die Blamage bei Aufsteiger FC Girona abgehakt und sich gegen einen anderen Liga-Neuling den Frust von der Seele geschossen.

Der spanische Fußball-Rekordmeister setzte sich mit 4:2 (3:1) gegen UD Almeria durch und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona auf acht Punkte. Die Katalanen können am Samstagabend gegen Pokalsieger Real Betis Sevilla (21:00 Uhr/DAZN) nachziehen.

Madrid, vor vier Tagen in Girona (2:4) von Viererpacker Taty Castellanos abgeschossen, war vom Anpfiff an um Wiedergutmachung bemüht. Mit DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger und Ex-Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf, kombinierten sich die Königlichen auch ohne den verletzten Luka Modric spielfreudig nach vorne.

Kapitän Karim Benzema (5./17./42., Foulelfmeter) stellte mit einem Hattrick die Weichen früh auf Sieg, vor allem die Vorarbeit zum zweiten Tor sorgte für Raunen im Publikum: Rodrygo tänzelte sich an der Seitenlinie leichtfüßig an Gegenspieler Samuel Costa vorbei und bediente den Franzosen mustergültig.

Rodrygo (47.) war es auch, der mit einem satten Fernschuss für Reals vierten Treffer sorgte. Bei den Gästen trafen Lazaro (45.+1) und der eingewechselte Lucas Robertone (61.).