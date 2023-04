Enthüllt: FC Bayern beobachtet überraschende Alternative

IMAGO/John Patrick Fletcher

Ollie Watkins (l.) soll auf den Radar des FC Bayern sein

Der FC Bayern sucht nach einem neuen Angreifer für die kommende Saison. In diesem Zusammenhang richtet der deutsche Rekordmeister seinen Blick offenbar auch auf einen Torjäger von Aston Villa.

Wie der "Mirror" berichtet, beobachtet der FC Bayern nämlich Ollie Watkins. Der 27-Jährige befindet sich in dieser Saison in bestechender Form, erzielte bereits 14 Treffer in der Premier League und verbuchte zusätzlich noch sechs Vorlagen.

Dem Medienbericht zufolge schickte der FC Bayern am vergangenen Dienstag einen Scout nach England, um Watkins bei der Partie zwischen Aston Villa und dem FC Fulham beobachten zu lassen. Die Begegnung endete 1:0 für den Klub aus Birmingham, Watkins blieb ohne Torbeteiligung.

Der siebenfache englische Nationalspieler (zwei Tore) ist noch bis 2025 an Aston Villa gebunden. Wie konkret das Interesse des FC Bayern tatsächlich ist, ist nicht übermittelt.

Laut dem "Mirror" gilt Watkins in München aber als Alternative zu Harry Kane. Der 29-jährige Superstar von Tottenham Hotspur ist bereits seit Monaten ein Kandidat beim Bundesligisten. Allerdings wäre für den Routinier wohl eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich fällig.

Zahlreiche Stürmer-Gerüchte beim FC Bayern

Zudem werden immer wieder Victor Osimhen (SSC Neapel), Rasmus Höjlund (Atalanta Bergamo) sowie Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) an der Säbener Straße gehandelt. Eine Entscheidung hat der FC Bayern allem Anschein nach noch nicht getroffen.

Fest steht nur: Zur kommenden Saison soll unbedingt ein neuer Goalgetter her. "Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City.

Eine klare Ansage, auf die im Sommer auf dem Transfermarkt Taten folgen dürften.