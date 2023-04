Ex-Profi äußert pikanten Hoeneß-Verdacht

IMAGO/Bernd Elmenthaler

Uli Hoeneß schaute vor dem Training des FC Bayern vorbei

Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit 2012, Vorstandschef Oliver Kahn ist bereits angezählt. In der vergangenen Woche sorgte Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit einem Besuch auf dem Trainingsplatz dann auch noch für Aufsehen. Ex-Profi Markus Babbel äußert einen Verdacht.

"Hoeneß hat diesen Auftritt ganz bewusst so inszeniert. Er wusste, dass diese Bilder Wellen schlagen werden", erklärte der Fußball-Experte seine Theorie gegenüber dem "Blick".

"Vielleicht will er zeigen, dass er sich immer noch um 'seinen' FC Bayern kümmert. Oder er will sagen: Schaut, ich mache das, was Kahn eigentlich tun sollte", meinte Babbel. Für Kahn sei der Auftritt "auf jeden Fall schlecht", so der 50-Jährige.

Insgesamt zeigte sich Babbel darüber erstaunt, dass Kahn in seinem zweiten Jahr als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern schon so sehr in der Kritik steht.

"Natürlich: Er war lange zu zurückhaltend. Aber in den letzten Wochen ist er im Kampfmodus, wie wir ihn von früher kennen. Das gefällt mir", sagte Babbel.

Babbel: FC Bayern "fehlt das Miteinander"

Der Europameister von 1996 nahm gleichzeitig das Team des FC Bayern in die Pflicht. "Dieser Mannschaft fehlt das Miteinander", kritisierte Babbel: "Manchester City oder Real Madrid wirken wie ein Team, wo einer für den anderen geht. Das geht den Bayern ab."

Gleichzeitig hatte der Fußball-Beobachter auch noch einen Tipp für den deutschen Rekordmeister parat. "Ich rate dem FC Bayern dringend auch zu mehr Demut: Man kann nicht jedes Jahr alle Titel gewinnen wollen. Es braucht sehr viel, es muss alles zusammenpassen. So etwas muss in einer Saison wachsen, das kann man nicht befehlen. Darum: wieder demütiger sein", so Babbel.

Der Ex-Profi kennt den FC Bayern aus seiner aktiven Karriere ganz genau: Babbel absolvierte in seiner Laufbahn insgesamt 261 Pflichtspiele für den Verein.