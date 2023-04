Medien: BVB von Bellingham-Poker genervt

IMAGO/UWE KRAFT

Jude Bellingham spielt (noch) für den BVB

Bleibt er oder geht er? Noch immer ist die Zukunft von Jude Bellingham bei Borussia Dortmund nicht geklärt. Der BVB ist mit der Hängepartie offenbar unglücklich.

Seit Monaten wird über einen Wechsel von Bellingham (Vertrag bis 2025) spekuliert. Doch eine Entscheidung hat es nach wie vor nicht gegeben. "Der BVB ist langsam genervt von der Situation um Jude Bellingham", erklärte "Bild"-Fußballchef Christian Falk nun in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside".

Die Dortmunder Verantwortlichen wollen Gewissheit haben, um die Kaderplanung für die kommende Saison vorantreiben zu können. Falk zufolge hat Bellingham bei den Schwarz-Gelben die Wahl zwischen einer Vertragsverlängerung bis 2026 und einem Abschied in diesem Sommer.

Sollte der 19-Jähige beim BVB ein neues Arbeitspapier unterzeichnen, würde wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro verankert werden, heißt es weiter. In diesem Sommer soll die Borussia rund 130 Millionen Euro aufrufen.

"Dortmund will das Geld dann in die Suche nach neuen Spielern investieren. Sportdirektor Sebastian Kehl und Bellinghams Vater Mark sind in Gesprächen", schilderte der "Bild"-Reporter den Stand der Dinge.

BVB will mit Jude Bellingham verlängern

Real Madrid gilt aktuell als Favorit auf die Dienste des englischen Nationalspielers. Der FC Liverpool soll sich derweil gegen eine Verpflichtung in der kommenden Transferperiode entschieden haben und stattdessen auf einen Deal im kommenden Jahr hoffen.

Allerdings kämpft der BVB noch um einen Verbleib von Bellingham. "Ich versuche, mit ihm zu verlängern. Warum nicht? Jude ist einfach ein Gewinnertyp", warb Sportdirektor Sebastian Kehl vor wenigen Wochen im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF" öffentlich um einen Verbleib des Youngsters.

Bellingham war im Sommer 2020 für rund 25 Millionen von Birmingham City zu den Westfalen gewechselt.