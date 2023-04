Effenberg kontert Matthäus-Aussage nach Hoeneß-Besuch

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß besuchte das Training des FC Bayern unter der Woche

Unter der Woche überraschte Uli Hoeneß beim FC Bayern mit einem Besuch des Trainings und einem intensiven Austausch mit Trainer Thomas Tuchel. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erkannte darin ein mögliches Problem, Stefan Effenberg widersprach ihm nun jedoch.

Am vorigen Mittwoch schaute Uli Hoeneß höchstpersönlich an der Säbener Straße vorbei - ein deutliches Signal an Oliver Kahn, glaubt Matthäus.

Es sei für den Vorstandschef "kein gutes Zeichen", dass der Ehrenpräsident "sich vom Tegernsee aufmachen muss, um nach München zu fahren und beim Training auf dem Platz demonstrativ mit dem Trainer spricht", erklärte der frühere Bayern-Profi bei "Sky": "Natürlich schwächt er Oliver Kahn, auf jeden Fall."

Laut Matthäus inszenierte Aufsichtsratsmitglied Hoeneß seinen Besuch bewusst. "Ich glaube, er hat da ein Zeichen gesetzt, auch an Oliver Kahn: Du musst da aktiver sein, du musst auf die Menschen zugehen - das ist Bayern München", mutmaßte der 62-Jährige. Hoeneß sei in diesem Punkt "nicht zufrieden" mit Kahns Arbeit.

FC Bayern: Effenberg kontert Matthäus-Aussage

Am Sonntag legte Stefan Effenberg eine komplett andere Sichtweise dar. "Er hat ein Zeichen gesetzt, ist auf den Trainer zugegangen", deutete der TV-Experte den Besuch in der "Sport1"-Talksendung "Doppelpass" ungleich positiver.

In Matthäus' Richtung stichelte der 54-Jährige: "Er hat ja ziemlich viel interpretiert in den letzten Wochen." Tatsächlich tat sich der Rekordnationalspieler zuletzt als Chefkritiker des FC Bayern hervor, was ihm eine Privatfehde mit Kahn einbrachte.

Beim Rekordmeister hing in den vergangenen Tagen der Haussegen schief. Dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel folgte das Aus in DFB-Pokal und Champions League. Auch die Meisterschaft ist weiterhin in Gefahr.

Nach dem BVB-Patzer in Bochum haben die Münchner die Titelverteidigung in der Bundesliga immerhin selbst wieder in der Hand.