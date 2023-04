BVB-Boss Watzke reagiert auf Shitstorm gegen Schiri

IMAGO/Jan Huebner

Fordert von den BVB-Fans einen fairen Umgang: Hans-Joachim Watzke

Nach dem bitteren 1:1-Unentschieden in Bochum schäumte der BVB vor Wut. Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans - allenthalben herrschte blankes Entsetzen über eine folgenschwere Fehlentscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann, der den Dortmundern im zweiten Abschnitt einen klaren Elfmeter verwehrt hatte. Dass der Referee seither ununterbrochen beschimpft wird, geht Borussia-Boss Hans-Joachim Watzke jedoch entschieden zu weit.

"Anfeindungen jeder Art, Verunglimpfungen oder Drohungen, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir – aller Enttäuschung zum Trotz – nicht einmal im Ansatz tolerieren", stellte der Vorsitzende der Geschäftsführung in einem offiziellen Klub-Statement am Sonntag klar.

🗯 Hans-Joachim #Watzke: "Anfeindungen jeder Art, Verunglimpfungen oder Drohungen, sei es persönlich oder anonym über Social-Media-Kanäle, können wir - aller Enttäuschung zum Trotz - aber nicht einmal im Ansatz tolerieren.“



⬇️ Zur #BOCBVB-Stellungnahme:https://t.co/YPJcx03hRO — Borussia Dortmund (@BVB) 30. April 2023

Die emotionale Diskussion um den ausgebliebenen Elfmeterpfiff wollte Watzke nicht weiter anheizen. "Wir akzeptieren die Einsicht und damit ist es jetzt für uns erledigt", sagte der 63-Jährige der "Deutschen Presse-Agentur".

Am Tag nach der Partie hatte Schiri Stegemann den womöglich spielentscheidenden Blackout beim Foul von Bochums Danilo Soares an Karim Adeyemi im Sechzehner zugegeben.

Watzke: Entscheidung gegen den BVB "war definitiv krass"

Unmittelbar nach Spielschluss hatten BVB-Coach Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl mit knallharten Worten ihren Frust über Stegemann und Videoassistent Robert Hartmann bekundet.

Letzterer hatte die umstrittene Aktion im Kölner Videokeller geprüft und den ausgebliebenen Pfiff nicht als eindeutige Fehlentscheidung eingestuft.

"Wir haben unseren Ärger über diese Fehlentscheidung der Herren Stegemann aber auch Hartmann deutlich zum Ausdruck gebracht. Das war definitiv krass. Aber jetzt muss es auch gut sein", hob Watzke hervor.

Nach ihrem Punktverlust könnten die Dortmunder die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Sonntag wieder an den FC Bayern verlieren. Der Rekordmeister empfängt Schlusslicht Hertha BSC um 15:30 Uhr.