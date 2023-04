Verwirrung um Bayern-Interesse an England-Knipser

IMAGO/Paul Marriott

Ollie Watkins wurde mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Gerüchteküche beim FC Bayern brodelt dieser Tage wieder heftig. Am Wochenende ploppten Spekulationen darüber auf, dass es neues Interesse an einem Torjäger aus der englischen Premier League gäbe. Ob die Münchner aber tatsächlich heiß auf Ollie Watkins von Aston Villa sind, darüber gibt es widersprüchliche Informationen.

Die englische Zeitung "Mirror" hatte vermeldet, dass der FC Bayern am 27-Jährigen dran sei, der für Aston Villa 14 Saisontore in der Premier League erzielt hat. Sogar ein Scout des Klubs soll schon vor Ort auf der Insel gewesen sein, um den Torjäger zu beobachten.

Nach jüngsten "Sky"-Informationen ist an dieser Personalie allerdings überhaupt nichts dran. Reporter Florian Plettenberg vermeldete, dass der deutsche Rekordmeister nicht interessiert sei an Ollie Watkins, er nicht auf einer Kandidatenliste des Klubs für die Mittelstürmer-Position stehe.

Vielmehr seien weiterhin Victor Osimhen von der SSC Neapel und Randal Kolo Muani von Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt die Kandidaten, denen die Münchner aktuell die höchste Priorität einräumen.

Kane derzeit wohl kein heißes Thema beim FC Bayern

Englands Starstürmer und Nationalmannschaftskapitän Harry Kane sei zwar ebenfalls ein Thema, derzeit allerdings noch ein "kaltes".

Villa-Stürmer Watkins ist einer der Schlüsselspieler, warum der Klub aus Birmingham in der laufenden Saison so stark in der englischen Meisterschaft aufspielt. In diesem Kalenderjahr traf der Offensivmann bereits in zehn Spielen, darunter auch in den Partien gegen Manchester City, den FC Arsenal oder den FC Chelsea.

Die Villans hoffen in diesem Jahr auf den Einzug in den Europapokal, rangierten sie vor diesem Wochenende doch noch auf Platz sechs der Premier-League-Tabelle.