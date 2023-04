Müller-Ansage nach Bayern-Sieg: "Wir holen uns das Ding!"

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Müller sang lautstark mit den Bayern-Fans mit

Es war beileibe keine berauschende Leistung, die der FC Bayern am Sonntagnachmittag zu Hause gegen Hertha BSC zeigte. Doch das Minimalziel, die drei Zähler gegen den Bundesliga-Letzten, wurde erreicht, die Rückkehr an die Tabellenspitze somit klargemacht. Entsprechend groß war im Anschluss an den 2:0-Sieg auch die Erleichterung auf Seiten der Münchner.

Vor allem Thomas Müller ließ nach dem Abpfiff einige Emotionen heraus und tanzte auf dem Rasen der Münchner Allianz Arena.

Lautstark feierte der 34-Jährige mit seinen Mannschaftskollegen vor den Bayern-Fans, stimmte dabei textsicher in das Lied "Deutscher Meister wird nur der FCB" mit ein.

Auch beim anschließenden Gang in die Katakomben der Münchner Allianz Arena zeigte sich der Routinier weiter euphorisiert. "Da sind wir wieder! Wir holen uns das Ding" so Müller selbstbewusst in Richtung der anwesenden Reporter.

Thomas Müller für Sadio Mané eingewechselt

Nach der Rückkehr an die Tabellenspitze der Bundesliga haben es die Münchner nun nach 30 Spieltagen wieder in der eigenen Hand, ihren elften Meistertitel in Serie zu feiern. Am kommenden Wochenende geht es für den deutschen Branchenprimus dabei mit dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen weiter.

Thomas Müller selbst durfte am Sonntag dabei zum wiederholten Male unter Cheftrainer Thomas Tuchel nur als Einwechselspieler mitwirken. Er kam nach 61 Minuten für Sadio Mané in die Partie. Zu diesem Zeitpunkt hatte es noch torlos 0:0 gestanden ehe Serge Gnabry und Kingsley Coman mit ihren Toren jeweils nach Vorarbeit von Joshua Kimmich die entscheidenden Treffer markierten.

Thomas Müller steht in der laufenden Bundesliga-Saison bei 23 Einsätzen, in denen er sechs Treffer beisteuerte. Weniger Saisontore hatte der Weltmeister von 2014 zuletzt in der Saison 2016/2017 erzielt, als er es "nur auf fünf Buden brachte.