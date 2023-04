Aus als Bayern-Boss? Kahn mit klarem Statement

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Kahn ist seit knapp zwei Jahren Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Steht Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern vor dem Aus? Nachdem die Spekulationen um den Klubboss beim deutschen Rekordmeister zuletzt immer heftiger geworden waren, äußerte sich Kahn selbst am Sonntagabend zu seiner eigenen Zukunft.

Am "Sky"-Mikrofon ließ der ehemalige Weltklasse-Torhüter und langjährige Kapitän des FC Bayern keine Zweifel daran, dass er sich auch über das Saisonende 2022/2023 auf dem Posten des Vorstandsvorsitzenden bei den Münchnern sieht.

"Selbstverständlich bin ich noch hier", antwortete Kahn nach dem 2:0-Sieg der Bayern gegen Hertha BSC auf die Frage, ob er im Sommer noch Vorstandsboss beim deutschen Branchenprimus sein werde.

Gleichwohl räumte der 53-Jährige ein, dass es für ihn noch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag vereinsintern ungemütlich werden wird: "Ja, natürlich, wir haben eine Aufsichtsratssitzung, turnusmäßig Ende Mai, wo wir zusammenkommen werden. Natürlich werden wir da auch sehr kritisch miteinander umgehen, sehr analytisch sein und uns viele, viele Fragen stellen."

Die Sitzung des mächtigsten Gremiums beim FC Bayern ist für den 22. Mai angesetzt, also noch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag am 27. Mai beim 1. FC Köln.

Kahn seit zwei Jahren beim FC Bayern im Amt

Nach Aussage Kahns gäbe es bei der Aufsichtsratssitzung "hier und da Gesprächsbedarf, der Ex-Nationalspieler betonte aber: "Das ist alles Zukunftsmusik."

Die Konzentration des Klubs läge derzeit ausschließlich auf den sportlichen Themen, wie Kahn selbst noch einmal unterstrich: "Mein Fokus gilt nicht irgendwelchen Diskussionen, sondern nur der deutschen Meisterschaft. Darum geht's."

Der ehemalige Torwart war in den letzten Wochen immer unter Beschuss geraten, nachdem die Münchner aus dem DFB-Pokal und der Champions League geflogen waren und anschließend auch noch die Bundesliga-Tabellenführung zeitweise verloren hatten.

Das Amt des Vorstandsvorsitzenden beim FC Bayern bekleidet Oliver Kahn seit Sommer 2021. Er hatte den Posten vom langjährigen Klubchef Karl-Heinz Rummenigge übernommen, der am Sonntag ebenfalls vor Ort in der Allianz Arena war und sich die Partie gegen die Berliner Hertha ansah.

Vereinspräsident Herbert Hainer hatte zuvor ein klares Bekenntnis zum Vorstandsboss Kahn am Sonntagabend noch verweigert.

"Glauben Sie mir, wir konzentrieren uns jetzt alle auf das Sportliche. Ansonsten analysieren wir und debattieren über die Gesamtlage. Wir besprechen das in aller Ruhe intern und sehr umsichtig, so wie man das vom FC Bayern gewöhnt ist", so Hainer bei "Sky".

Der mächtige Aufsichtsrat des FC Bayern ist hochprominent besetzt. Neben Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Audi-Boss Markus Duesmann gehören auch Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber und Vereinspräsident Herbert Hainer selbst dem Kontrollgremium an.