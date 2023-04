Magath: BVB fehlt das "Mia san mia"

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Felix Magath sprach über den Meisterkampf in der Bundesliga

Nach nur einer Woche an der Tabellenspitze hat Borussia Dortmund den Platz an der Sonne in der Bundesliga schon wieder verloren. Der BVB spielte am 30. Spieltag nur 1:1-Unentschieden beim VfL Bochum, während der FC Bayern am Sonntag einen glanzlosen, aber wichtigen 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC landete. Ex-Bayern-Trainer Felix Magath stellte eine Vermutung auf, warum der BVB im Meisterrennen immer wieder ins Straucheln gerät.

Niederlagen gegen Werder Bremen oder den 1. FC Köln, Unentschieden gegen den FC Schalke, den VfB Stuttgart oder zuletzt den VfL Bochum: Gegen die vermeintlich schwächere Kontrahenten in der Bundesliga hat Borussia Dortmund immer wieder empfindliche Punktverluste erlitten, die dem Klub am Ende der Saison womöglich die Meisterschaft kosten könnten.

Laut Trainer-Urgestein Felix Magath fehlt es dem BVB auch in diesem Jahr am Selbstverständnis, auch bei größer werdendem Druck die besten Leistungen abzurufen.

"Sie haben eben dieses 'Mia san mia' nicht. Auch wenn sie letzte Woche plakativ gesagt haben 'Wir wollen Meister werden'. Das kommt nicht von innen heraus. Man hat sich dazu entschlossen, ein Zeichen zu setzen, nachdem man in Stuttgart die Punkte vergeigt hatte", meinte Magath in der Fußball-Debatte "Sky90".

Elfmeter-Szene lässt Magath nicht als Ausrede für den BVB zu

Der 69-Jährige halte es zwar für richtig, dass die Klubbosse der Schwarz-Gelben das Saisonziel öffentlich nach oben korrigiert hatten. Der Mannschaft nahm Magath das Ziel Meisterschaft beim letzten Auftritt in Bochum allerdings nicht ab.

"Das ist trotzdem nichts, was so richtig von innen kommt. Das ist nur gewollt und dementsprechend haben sie gegen Bochum wieder gespielt", kritisierte der einstige Meistertrainer des FC Bayern vor allem die fehlende Entschlossenheit und Konsequenz beim Dortmunder Gastspiel am Freitagabend.

Auch die heiß diskutierte Elfmeter-Situation im Spiel beim VfL Bochum, die den BVB womöglich den Sieg gekostet hat, ließ Magath als Ausrede überhaupt nicht gelten: "Wir reden jetzt wieder über diesen nicht gegebenen Elfmeter. Natürlich war das ein Foul. Aber trotzdem hat die Mannschaft doch 90 Minuten Zeit gehabt - und nicht nur eine Szene. Ich wehre mich dagegen, jetzt nur bei einer Mannschaft so eine Szene herauszugreifen und die anderen 100 Fehlentscheidungen, die ständig passieren, bagatellisieren wir."

Nach 30 Spieltagen rangieren die Westfalen derzeit wieder auf Tabellenplatz zwei - mit einem Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter FC Bayern.