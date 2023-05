Ex-Bayern-Star nimmt Kahn und Salihamidzic in die Pflicht

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn (oben) und Hasan Salihamidzic (r.) stehen beim FC Bayern in der Kritik

Am Sonntag hat der FC Bayern durch einen glanzlosen 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Hertha BSC die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vom BVB zurückerobert. Dennoch herrscht in München weiterhin große Unruhe. Ex-Profi Michael Ballack fordert von der Chefetage um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic daher schnelle Verbesserungen.

Lange mussten die Bayern-Fans warten, ehe Serge Gnabry sie im Duell mit Kellerkind Hertha BSC schließlich erlöste. Erst nach 69 Minuten brach der Nationalspieler mit seinem Flugkopfball den Bann.

Nun ist der Rekordmeister zurück an der Spitze, die Titelverteidigung wieder in den eigenen Händen. Trotzdem liegt an der Säbener Straße nach den letzten Chaos-Wochen noch einiges im Argen, speziell Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gerieten in den vergangenen Tagen ins Kreuzfeuer.

Auch der frühere Bayern-Star Michael Ballack sieht das Führungsteam in der Bringschuld. "Wir wissen seit dem Duo Rummenigge/Hoeneß, was ein Traumduo für viele Jahre war - das ist nicht so einfach zu ersetzen. Jetzt ist eine Situation, wo Oli und Hasan gefragt sind und der Charakter gefragt ist. Bei aller Ausrichtung und den Ideen, wie sie den Verein ausrichten wollen", erklärte der 46-Jährige bei "DAZN".

Kahn und Salihamidzic müssten "dieses Tagesgeschäft und die Persönlichkeit jetzt zeigen", forderte Ballack und ergänzte: "Da haben sie noch Verbesserungspotenzial."

Einige Positionen beim FC Bayern "nicht auf Champions-League-Niveau"

Im Kader des deutschen Branchenführers sieht der TV-Experte noch die eine oder andere Baustelle. "Man muss sagen, dass ein paar Positionen in der Mannschaft nicht vakant sind, aber nicht auf Champions-League-Niveau besetzt", hob Ballack hervor.

Auch der Ärger um die schwere Ski-Verletzung von Kapitän Manuel Neuer habe Spuren hinterlassen. "Dafür kann der Verein nichts. Man sieht aber, was daraus entstehen kann. Das zieht sich in die Führungsetage. Dort werden die Entscheidungen getroffen", stellte er klar.