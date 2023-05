Stuttgart droht Abgang von Stürmer-Talent

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Thomas Kastanaras (M.) trainiert bei den Profis des VfB Stuttgart mit

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kämpft in den letzten Wochen der Saison sowohl um den Verbleib im Oberhaus als auch um den von Top-Stürmer Serhou Guirassy. Während die Festverpflichtung des Angreifers weiter ungeklärt bleibt, droht den Schwaben der Abgang eines talentierten Nachwuchsstürmers.

Denn: Das Stuttgarter Eigengewächs Thomas Kastanaras hat in der 2. Bundesliga Interesse geweckt, berichtet der "kicker". Demnach beschäftigen sich unter anderem Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf mit dem 20-Jährigen.

Kastanaras, in Stuttgart geboren, hatte im vergangenen Oktober sein Profi-Debüt in der Bundesliga gegeben, als er in der Hinrunde beim 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt in der Schlussphase eingewechselt worden war. Nach einem weiteren Kurzeinsatz am 16. Spieltag gegen Mainz (1:1) stand er beim Rückrundenspiel in Leipzig (1:2) sogar erstmals in der Startformation des VfB Stuttgart.

Seine bis dato letzten Bundesliga-Minuten sammelte er Anfang Februar bei der 0:2-Pleite gegen Werder Bremen. Zum Verhängnis wurden Kastanaras, der sich nach "kicker"-Angaben wohl "etwas mehr" von seinem ersten Profi-Jahr versprochen hatte, sicher die vielen Trainer-Wechsel beim VfB in dieser Saison.

Trainer-Wechsel werfen Talent des VfB Stuttgart zurück

Unter Pellegrino Matarazzo hatte es der junge Angreifer in der Hinrunde in den Profi-Kader und zum Bundesliga-Debüt geschafft. Nachdem er unter Interimstrainer Michael Wimmer keine Einsatzminuten bekam, war er unter Bruno Labbadia immer näher an die erste Elf gerückt. Unter dessen Nachfolger Sebastian Hoeneß hat Kastanaras derzeit aber einen schweren Stand, zuletzt wurde er nicht mehr in den Spieltagskader berufen.

Stattdessen greift der zweifache deutsche U20-Nationalspieler in der Regionalliga Südwest an. In den vergangenen drei Partien der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart konnte Kastanaras je ein Tor erzielen, gegen Kickers Offenbach und Astoria Walldorf waren es sogar die spielentscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg.

Sein Vertrag in Stuttgart ist noch bis 2025 datiert.