Krisenmanager beim FC Bayern? Tuchel wird deutlich

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel hat beim FC Bayern einen schwierigen Start erlebt

Der FC Bayern ist wieder an der Spitze: Durch einen glanzlosen 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Hertha BSC hat der Rekordmeister Platz eins in der Bundesliga vom BVB zurückerobert und das Minimalziel für die Saison erneut im Blick. Nach dem Spiel zog Coach Thomas Tuchel ein gemischtes Fazit seiner ersten Wochen in München.

Als Ende März das Handy von Thomas Tuchel klingelte und ihm der Job von Julian Nagelsmann beim FC Bayern angeboten wurde, musste der 49-Jährige nicht allzu lange überlegen. Nach seiner Zusage ging alles rasend schnell: Top-Spiel gegen den BVB, Viertelfinals in DFB-Pokal und Champions League - Tuchel musste sofort liefern.

Ergebnistechnisch lief beim deutschen Branchenführer jedoch auch nach dem Trainerwechsel kaum etwas nach Plan, innerhalb kürzester Zeit wurden zwei Titel verspielt und ein weiterer akut gefährdet. Plötzlich war Tuchel als Krisenmanager gefragt.

Nach dem Match gegen Hertha BSC bezog der frühere Übungsleiter des BVB zu seiner neuen Rolle ausführlich Stellung.

"Wenn du als neuer Trainer im April kommst, läuft nicht alles gut, sonst gäbe es die Stelle nicht. Krisenmanager weiß ich nicht - du versucht schnell einen Draht zur Mannschaft aufzubauen und eine Idee zu entwickeln, wie man helfen kann. Mal gibt es eine emotionale Ansprache, mal gar keine Ansprache. Wir sind offen und ehrlich miteinander", verriet Tuchel bei "DAZN".

Tuchel: FC Bayern musste "zulegen"

Seine Schützlinge sieht Tuchel nach einigen sportlichen Tiefschlägen mittlerweile wieder auf dem richtigen Weg.

"Zurzeit haben wir das Gefühl, dass jeder will und unter der Woche eine Schippe draufgelegt hat. Jedem wurde bewusst, dass wir als Team in der Energie, die man als Mannschaft zeigen muss, zulegen mussten. Es geht weit über Taktik und Positionen hinaus", stellte er klar.

In der Tabelle liegt der FC Bayern vier Spieltage vor Schluss einen Punkt vor Borussia Dortmund.