IMAGO/Oliver Vogler

Eintracht Frankfurt träumt weiter vom ersten DFB-Pokalsieg seit 2018

Der DFB-Pokal biegt in seine heiße Phase der diesjährigen Saison ein. In den beiden Halbfinal-Duellen stehen sich in diesem Jahr der SC Freiburg und RB Leipzig sowie der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gegenüber. Wo werden diese beiden Knaller-Partien live im Fernsehen und Stream übertragen?

Den Anfang machen am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr) die Spitzenteams der Bundesliga aus Freiburg und Leipzig. Es ist nicht weniger als die Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr, als sich am 21. Mai 2022 die Roten Bullen mit 4:2 im Elfmeterschießen durchsetzten und ihren ersten Titelgewinn im DFB-Pokal feierten.

Während die Mannschaft von Trainer Marco Rose vom erneuten Einzug ins Finale von Berlin träumt, will auch der Freiburger Kontrahent das Endspiel-Ticket lösen. Das Finale findet übrigens am 3. Juni statt - wie immer im Berliner Olympiastadion.

Den zweiten Endspiel-Teilnehmer spielen einen Tag später der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt aus (Anstoß ebenfalls 20:45 Uhr). Lange Zeit galten die Gäste aus Hessen als Favorit in diesem Duell.

Doch in den letzten Wochen haben sich die Vorzeichen gedreht. Während die Schwaben mit ihrem neuen Cheftrainer Sebastian Hoeneß zuletzt acht Punkte aus vier Bundesliga-Spielen holten, stottert der Frankfurter Offensiv-Motor schon seit mehreren Wochen gewaltig. Auf Platz neun in der Tabelle abgestürzt, kann wohl nur noch ein Sieg im DFB-Pokal eine völlig verkorkste Rückrunde der Adlerträger retten.

Wo werden die beiden Halbfinal-Partien im DFB-Pokal im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft der DFB-Pokal live im Free-TV und Stream