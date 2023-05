Medien: Bayern plant spektakulären Tausch-Deal mit Chelsea

IMAGO/Matthias Koch

Leroy Sané (m.) könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Die Planungen für den anstehenden Transfer-Sommer laufen beim FC Bayern auf Hochtouren. Besonders Mateo Kovacic vom FC Chelsea soll im Fokus der Münchener stehen. Nun machen Gerüchte die Runde, dass der Mittelfeldspieler in Folge eines spektakulären Tausches den Weg an die Säbener Straße finden könnte.

Bereits Ende März kamen erste Spekulationen über einen Wechsel von Mateo Kovacic zum FC Bayern auf. Laut "Sport1" gehört der 28-Jährige zu den Lieblingsspielern von Thomas Tuchel und sei deshalb einer der absoluten Wunschkandidaten für das zentrale Mittelfeld.

Die Chancen, dass der FC Chelsea den kroatischen Nationalspieler ziehen lasse, ständen einem Bericht des "Evening Standard" zufolge sehr gut.

FC Bayern: Wechselt Leroy Sané zum FC Chelsea?

Billig würde ein Transfer von Kovacic aber wohl dennoch nicht werden. Um sich eine Ablöse zu ersparen, sollen sich die Bayern-Bosse laut dem Portal "Inter Live" zur Zeit mit einem Tauschgeschäft befassen. Demnach ist der deutsche Rekordmeister bereit, Leroy Sané im Gegenzug für den Chelsea-Star nach London zu transferieren.

Die Londoner seien auf der Suche nach neuen Spielern für die offensive Außenbahn, da sie mit den Leistungen der millionenschweren Neuverpflichtungen wie Raheem Sterling und Mykhailo Mudryk bislang alles andere als zufrieden sind, heißt es weiter. Sané könnte sich dem Bericht zufolge im Poker um die Dienste von Kovacic als entscheidender Vorteil für den Bundesliga-Tabellenführer erweisen.

Ein weiteres Indiz für eine Rückkehr des deutschen Nationalspielers in die Premier League sei zudem, dass dessen Frau Candice Brook mit den Kindern in England lebt. Das Portal spekuliert, dass ein Tausch daher für beide Seiten Sinn ergeben könnte, da der 27-Jährige somit auch weiterhin in der Nähe seiner Familie leben könnte. Beim FC Bayern besitzt Leroy Sané noch einen Vertrag bis 2025.