Bayern-Star Goretzka teilt gegen Medien aus

Findet die Kritik an den Spielern des FC Bayern überzogen: Leon Goretzka

Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat die Kritik an den Leistungen des FC Bayern in den vergangenen Wochen als stark überzogen kritisiert.

"Spieler werden medial komplett kaputt gemacht", klagte der deutsche Nationalspieler nach dem mühsamen 2:0 (0:0) des FC Bayern gegen Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC in der Mixed-Zone. Auf die Rückfrage, ob er das auch auf sich beziehe, verneinte Goretzka. Andere Kollegen, so der 28-Jährige, stünden stärker im Kreuzfeuer und müssten "viel einstecken".

Kritik hatte Goretzka zuletzt aber auch reichlich einstecken müssen. Vom "Aggressiv-Leader" war er zur Symbolfigur der Münchner Krise avanciert, mittlerweile ist die Schaltzentrale des FC Bayern nicht mehr über alle Zweifel erhaben. Und so kamen zuletzt neue Gerüchte auf, der Rekordmeister werde sich im Sommer auf dem Transfermarkt nach einem neuen Spieler fürs Mittelfeld umschauen.

Kimmich "fest überzeugt" von Meistertitel mit FC Bayern

Goretzka schob angesichts der jüngsten Kritik an seiner Person hinzu: "Ob berechtigt oder nicht - egal. Wir müssen unsere Antwort auf dem Platz geben. Das ist unsere Aufgabe."

Beim 2:0-Heimerfolg des FC Bayern gegen Hertha BSC, durch den die Tuchel-Elf die Tabellenführung in der Bundesliga wieder übernommen hat, war Goretzka einmal mehr ein Schatten seiner selbst. Auch wegen einer frühen Gelben Karte wurde der DFB-Star schon zur Pause ausgewechselt - von sport.de erhielt er die miese Note 5,0. "Er bleibt ein Sorgenkind in München", heißt es in der Einzelkritik.

Sein eigentlich kongenialer Partner Joshua Kimmich hingegen war gegen die Berliner einer der stärksten Spieler des FC Bayern (sport.de-Note 2,0). Der Führungsspieler sagte anschließend voller Selbstvertrauen: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Deutscher Meister werden!"