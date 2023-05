Aufstiegsheld Churlinov bald zurück? S04-Star gibt Hinweis

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Darko Chulinov (M.) stieg 2022 mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga auf

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um Darko Churlinov und eine mögliche Rückkehr zum FC Schalke 04. Jetzt hat S04-Star Rodrigo Zalazar die Spekulationen um den Aufstiegshelden des letzten Jahres weiter befeuert.

Zalazar teilte am Sonntagabend in seiner Instagram-Story ein Video, welches ihn gemeinsam mit Darko Churlinov auf einem deutschen Bahnhof zeigt. Offenbar hat er seinen ehemaligen Teamkollegen, der momentan beim englischen Zweitligisten FC Burnley unter Vertrag steht, dort in Empfang genommen. Der Uruguayer versah das Video mit dem Kommentar "Er ist zurück in der Stadt".

Schon im Frühjahr kursierten die ersten Meldungen, wonach Churlinov tatsächlich zum FC Schalke zurückkehren könnte. Mit 22 Einsätzen in der Zweitliga-Saison hatte der Mazedonier als damaliger Leihspieler vom VfB Stuttgart ein starkes Jahr in Gelsenkirchen gespielt und galt unter den königsblauen Anhängern als sehr beliebt.

Churlinov könnte erneut als Leihspieler zum FC Schalke 04 kommen

Laut eines jüngsten Medienberichts soll der FC Schalke 04 tatsächlich daran interessiert sein, den 23-Jährigen zurück ins Ruhrgebiet zu holen. Laut Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sieht es bei den Bemühungen des Klubs "sehr, sehr gut aus", Churlinov für die kommende Spielzeit wieder zu verpflichten.

Dabei sei wohl vor allem erneut ein Leihgeschäft denkbar, hieß es in dem Zeitungsbericht. Der Flügelspieler hatte sich dem FC Burnley im letzten Jahr für 3,5 Millionen Euro Ablöse angeschlossen und einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Auch "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtete am Montag davon, dass nur noch letzte Details zwischen den Parteien zu klären seien. Am Sonntagabend soll es ein gemeinsames Abendessen von Churlinov und Kumpel Zalazar mit Cheftrainer Thomas Reis und Sportvorstand Peter Knäbel gegeben haben.

Zwar gelang Churlinov auch mit Burnley der vorzeitige Aufstieg zurück in die Erstklassigkeit, ähnlich wie ein Jahr zuvor mit dem FC Schalke in Deutschland. Allerdings kam er selbst nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und stand lediglich einmal in der Meisterschaft in der Startformation seines Teams.