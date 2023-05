Weiterer England-Klub an Sadio Mané interessiert?

IMAGO/Dan Weir

Sadio Mané könnte den FC Bayern im Sommer schon wieder verlassen

Hartnäckig halten sich die Gerüchte um einen Abschied von Sadio Mané vom FC Bayern. Zuletzt war der Angreifer bereits mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht worden. Nun soll der Senegalese offenbar auch bei einem anderen Klub aus der Premier League auf dem Zettel stehen.

Im vergangenen Sommer wurde die Mané-Verpflichtung des FC Bayern als Coup gefeiert. Inzwischen gilt der 31-Jährige in München als eine der großen Transfer-Enttäuschungen der letzten Jahre. Auf dem Rasen konnte der Angreifer nur selten den Unterschied machen. Zudem sorgte der Kabinen-Vorfall zwischen Mané und Teamkollege Leroy Sané für große Unruhe an der Säbener Straße.

Medienberichten zufolge verdichten sich die Anzeichen, dass der deutsche Rekordmeister den 31-Jährigen bereits im Sommer am liebsten wieder von der Gehaltsliste bekommen will. Eine Zukunftsperspektive in der bayerischen Landeshauptstadt hat der 95-fache Nationalspieler des Senegals nach derzeitigem Stand wohl eher nicht.

FC Bayern: Newcastle an Mané dran?

Als potentiellen Abnehmer brachte der "Football Insider" zuletzt den FC Chelsea ins Spiel. Die Blues seien auf der Suche nach einem neuen Torjäger, heißt es. Dabei müssen die Londoner aber wohl auf die Regularien des Financial Fairplay achten, sodass der Klub von der Stamford Bridge seine im vergangenen Sommer gestartete Einkaufstour wohl etwas bremsen muss.

Im Werben um den Offensiv-Star des FC Bayern droht dem 12. der Premier League aber nun offenbar Konkurrenz. Der Transferexperte Ekrem Konur berichtet via Twitter, dass auch Newcastle United Interesse an einer Mané-Verpflichtung habe.

Der Verein aus dem Norden England befindet sich zur Zeit auf dem dritten Tabellenplatz und wird, im Gegensatz zum FC Chelsea, wohl in der Champions League vertreten sein. Die Perspektive auf Einsatzzeit in der Königsklasse dürfte dem Saudi-Klub im Poker um Mané einen klaren Vorteil verleihen.