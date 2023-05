Mainz-Boss zweifelt an Kahn-Aus beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mainz-Boss Christian Heidel glaubt an eine Meisterschaft des FC Bayern

Mit dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC hat der FC Bayern den ersten Schritt aus der Krise gemacht und die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Mainz-Boss Christian Heidel hat nun die Stars des deutschen Rekordmeisters in Schutz genommen und erklärt, warum die Münchener für ihn weiterhin der Topfavorit auf die Meisterschaft sind.

Ein 1:1 gegen Hoffenheim und das Aus in der Champions League, das 1:3 in Mainz: Die Formkurve des FC Bayern unter Thomas Tuchel war vor dem 30. Bundesliga-Spieltag rapide nach unten gegangen. Doch der 2:0-Pflichtsieg gegen Kellerkind Hertha BSC könnte die entscheidende Wende im Kampf um die Meisterschaft gebracht haben.

Auch für Christian Heidel ist klar: Der FC Bayern ist trotz der dürftigen Form weiter der Topfavorit auf den Bundesliga-Titel.

"Wenn man dann morgens in der Zeitung lesen muss, wie man sich angestellt hat, was eine Sekunde eines Bayern-Spielers kostet und so dummes Zeug, da entsteht Druck. Der Druck war ganz extrem, sie mussten gewinnen und dann entlädt sich was. Jetzt ist eine Trotzreaktion zu erwarten, sie wollen es allen zeigen", erklärte das Vorstandsmitglied des FSV Mainz 05 in der "Ran Bundesliga Webshow".

Heidel: Kahn beim FC Bayern "unter besonderer Beobachtung"

"Es gibt keine Mannschaft, die das ganze Jahr über stärker unter Druck steht als der FC Bayern. Jede Niederlage ist eine Vollkatastrophe, wird medial hoch und runter gespielt, von morgens bis abends. Das sind Menschen", nahm der ehemalige Schalke-Manager die Bayern-Mannschaft in Schutz.

Dass die schwache Saison des FC Bayern mit höchstens einem Titel ein großes Personal-Beben bei den Bayern-Boss nach sich zieht, glaubt der 59-Jährige aber nicht.

"Dass Oliver Kahn unter besonderer medialer Beobachtung steht, ist ja völlig klar. Er muss in seine Aufgabe reinwachsen. Ich denke, dass Kahn derzeit in einer Findungsphase ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern jetzt schon Änderungen am Führungspersonal vornimmt, weil die Saison jetzt mal nicht so gut läuft", urteilte Heidel.