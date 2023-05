Keine Kohle? FC Bayern muss Reise-Pläne ändern

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Die Spieler des FC Bayern reisen nach dem letzten Bundesliga-Spiel offenbar nicht nach Australien

Für die Stars des FC Bayern wäre die Saison nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 27. Mai noch nicht beendet gewesen: Stattdessen hatte der deutsche Rekordmeister im Anschluss eine Reise nach Australien im Kalender stehen. Doch der Marketing-Trip um die halbe Welt fällt einem Bericht zufolge kurzfristig aus.

Der FC Bayern reist ab dem 29. Mai nicht wie ursprünglich geplant nach Australien. Das berichtet "Bild".

Ursprünglich sollten die Münchner dort bis zum 4. Juni Marketing-Termine wahrnehmen. Der Grund für die Absage: Der Veranstalter vor Ort kann die finanziellen Voraussetzungen anscheinend nicht erfüllen.

Dem FC Bayern war dem Bericht zufolge ein Betrag zwischen vier und fünf Millionen Euro zugesichert worden.

In Australien hätten die Spieler des deutschen Rekordmeisters unter anderem gegen eine Allstar-Mannschaft der australischen A-League gespielt. Im letzten Jahr war ein Duell der Allstars gegen den FC Barcelona bei den Fans extrem gut angekommen, in Sydney kamen damals 70.000 Zuschauer ins Stadion.

FC Bayern zwischen Tegernsee und Tokio

Während die Fans in Australien in die Röhre gucken, dürfte die Absage bei den Bayern-Spielern doch eher positiv aufgenommen werden. Sie sparen sich, zwei Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag, schließlich eine Reise um die Welt.

Trotz des geplatzten Trips wird der Klub seine Beziehungen in den fernen Osten im Sommer nicht ruhen lassen. Zwar schlägt der FC Bayern zunächst zwischen dem 15. und 20. Juli am Tegernsee für ein Kurz-Trainingslager auf. Anschließend geht es vom 24. bis 3. August aber nach Japan, wo man in Tokio Station macht. Im Nationalstadion findet unter anderem ein Spiel gegen den japanischen Meister Kawasaki Frontale statt.

Im Gespräch ist in der kommenden Sommer-Vorbereitungsphase Berichten zufolge auch ein Abstecher nach Singapur.