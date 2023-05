Kimmich stellt neuen Bundesliga-Rekord auf

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Joshua Kimmich bereitete beide Bayern-Tore gegen Hertha BSC vor

Der FC Bayern tat sich am vergangenen Sonntag in der Bundesliga erneut lange Zeit schwer, mühte sich nach 90 Minuten zu einem 2:0-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten Hertha BSC. Einen großen Lichtblick gab es im Spiel der Münchner allerdings.

Nationalspieler Joshua Kimmich war absoluter Dreh- und Angelpunkt im Spiel des deutschen Rekordmeisters, der sich mit dem letztlich ungefährdeten Sieg gegen den Klub aus der Hauptstadt auch die Tabellenführung vom BVB zurück eroberte. Von sport.de gab's die Note 2,0.

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hatte mit meisten Ballaktionen auf dem Platz, trat vor allem im Spielaufbau und in der Ballverteilung auf Seiten der Münchner in Erscheinung. In der Statistik wurden nach den 90 Minuten gegen Hertha BSC, die vom FC Bayern insgesamt mit über 73 Prozent Ballbesitz klar beherrscht wurden, starke 144 Ballkontakte für Kimmich ausgewiesen.

Als Takt- und Ideengeber nahm der 26-Jährige, der seine Mannschaft am Sonntagnachmittag auch als Kapitän auf das Feld geführt hatte, dann auch direkten Einfluss auf die spielentscheidenden Situationen. Sowohl das 1:0 durch Serge Gnabry (69.) als auch das 2:0 durch Kingsley Coman (79.) wurden vom Bayern-Spielführer mit präzisen Hereingaben vorbereitet.

25:2 Torschüsse für den FC Bayern

Darüber hinaus stellte Kimmich mit einem weiteren Wert einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Der Sportdatendienst "Opta Franz" zählte insgesamt elf Torschussvorlagen von Joshua Kimmich. Noch nie zuvor seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2004/2005 hatte es einen derart hohen Wert für einen Vorlagengeber gegeben.

Alleine drei Torschussvorlagen resultierten aus Eckbällen, ansonsten waren vor allem die Chipbälle des Sechsers aus den Halbpositionen am Sonntag immer wieder sehr gefährlich.

Insgesamt hatte der deutsche Branchenprimus 25 Mal auf das Tor geschossen, Hertha BSC stand am Ende nur bei deren zwei.